Aniríeu a un restaurant on serveixen un únic plat?

Un dels trencaclosques mentals habituals quan vas a algun restaurant a divertir-te –no només a menjar...– és pensar amb anticipació què triaràs, mirar els plats de la resta de comensals per si algun et fa canviar d'idea, llegir alguna ressenya a internet, preguntar pels plats que hi ha aquell dia fora de carta... Una espècie d'exercici cerebral que suposa un afegit positiu a la mateixa experiència gastronòmica 'in situ'. Aquesta espècie de costum 'foodie', però, està en via morta al restaurant Plat Únic, cosa que tampoc està gens malament.

En una època en la qual a gairebé tots els restaurants hi ha una versió vegana, sense gluten, de mig menú, de menú infantil, de dobles racions, de mitges racions, de barra, de taula..., arribar a un restaurant sabent què et serviran i que no podràs decidir res té un punt molt alliberador. Aquesta és l'aposta de l'hotel Yurbban Trafalgar, que amb les seves tres estrelles acaba d'obrir un restaurant molt notable a la seva planta baixa, on només cuinen un plat per temporada.

De manera ininterrompuda -de 13 a 21 hores- tots els dies feiners hi serveixen un únic plat i un únic postre. Les propostes canvien segons la temporada, no per dies ni setmanes. Aquesta temporada toca costellam de vaca –rossa gallega...– cuit a baixa temperatura durant 24 hores. Un plat contundent que, afortunadament, només ve precedit d'unes olives i unes piparres. Un plat que s'esfuma donada la melositat de la carn, en què fa goig repelar l'os i que té el seu millor aliat en les guarnicions que l'acompanyen, que exerceixen d'enganyifa mental i que et fan oblidar que t'estàs menjant un únic plat.

El costellam se serveix acompanyat d'una amanida d'espinacs amb gingebre, un carpaccio de remolatxa, un parmentier de patata i un conjunt de tres salses sobre les quals –explica l'atent servei del local– hi sol haver debat de quina és la millor. La de carn? El 'mojo verde'? La de mostassa? Aneu-hi i ens ho expliqueu! Amb tot això a taula, el fet de realment estar menjant singularment un plat desapareix instantàniament, ja que els girs gustatius poden arribar a ser pronunciats.

Però l'homenatge a les antigues fondes barcelonines no es queda només en el fet de servir un únic plat que espera que el client entri. També recuperen el vi de taula. Això sí, ho fan amb uns tiradors als quals el comensal s'acosta per servir-se. A doll. Amb el got o la gerra. Fins que n'ha tingut prou. Hi ha tres vins catalans –blanc, rosat i negre–, cervesa i aigua.

Per les postres, han decidit que el millor que pot acompanyar les costelles són unes maduixes amb un 'chantilly' de nata gelat i potent, que no saps si et convenç més per dolç o per cremós, però que, en qualsevol cas, resulta ideal per acomiadar l'àpat. Si ets de la lliga antilactis, tens la sort de poder-te demanar només les maduixes. No pots canviar de postres, però sí treure'ls parts.

Per cert, estan en plena promoció d'una copa gratis amb el menú. De moment, es tracta d'un gintònic de la firma catalana GinRaw, que no està gens malament com a colofó. El preu són 29 euros tancats. Passi el que passi, cosa que també dona una tranquil·litat que ajuda a pair millor. Com l'espai, que és molt ampli, tranquil i sobri i que, com passava a les antigues fondes que vol homenatjar el Plat Únic, permet quedar-se a fer-la petar abastament.

Com a consell, cal dir que, abans d'anar-hi, és recomanable trucar per veure si han canviat de plat. No fos cas que no ens agradés. Segons expliquen al local, la pròxima temporada –d'aquí ben poc...– tocarà escudella i carn d'olla. Un altre plat únic que segur que a taula no ho semblarà. Plat únic, però plaer variat. Bon profit!