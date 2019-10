Calent per fora i fred per dins: així és el polo de l'hivern

Loco Polo, una marca donostiarra de polos artesans, acaba de presentar el seu producte estrella per a la temporada de tardor i hivern: el Hot Polo. Es tracta d'un polo recobert per una base de croissant en forma de napolitana que, després de torrar-se en un grill, queda cruixent i calent per fora i fred i cremós per dins.

Aquest gelat, que es pot degustar a la botiga que la marca té a Barcelona (Sombrerers, 1) es pot trobar amb tres gustos: nata, xocolata i maduixa. A més, tots els ingredients que s'hi utilitzen són 100% naturals, sense conservants ni colorants, i s'elabora artesanalment.