Cinc llocs on celebrar (avui) el Dia Internacional de la Croqueta

Com cada 16 de gener, se celebra el Dia Internacional de la Croqueta, un plat de reaprofitament alimentari que té una acceptació majoritària entre gent de totes les edats. Amb tantes receptes com llars i restaurants on se'n cuinen, les croquetes poden ser de molts ingredients diferents. Tot i això, un estudi fet l'any passat per una web que ven exclusivament croquetes, apunta que les més demandades són les de pernil, seguides per aquest ordre per les de formatge, ceps, bacallà i marisc.

Malgrat que molts dels que l'anomenen 'cocreta' potser pensin que aquesta menja va néixer en plena Meseta, resulta que la croqueta és una immigrant. Concretament, francesa. Les croquetes van abandonar el seu país d'origen i van arrelar a la Península a mitjans del segle XIX, gràcies a un aristòcrata anomenat Louis de Béchameil. Mecenes i financer gal, va arribar al lloc de superintendent de la casa d'Orleans, on es va dedicar a potinejar per les cuines fins a fer-se seva una antiga salsa, modificant-la prou per donar-li el seu nom: la beixamel. Potser per això quan una croqueta porta molta beixamel potser haurem de deixar de criticar-la i pensar que és una croqueta autèntica i històricament fidedigna.

En realitat, però, Béchameil només la va portar fins a la Península. El veritable fundador va ser del xef Antoine Carême el 1817. D'ell va ser la idea de recobrir la salsa beixamel amb una capa cruixent. Va ser en un sopar en honor a l'arxiduc de Rússia. El nom del plat va ser 'croquettes à la royale'. El seu nom prové del francès 'croque', que significa 'cruixir'. Com sempre passa amb el menjar, hi ha moltes altres històries que asseguren que l'origen de la croqueta és un altre. No obstant, aquest és dels que compten amb més acceptació.

Si us ha agradat la història i, a més, us agraden les croquetes, aquests cinc llocs de Barcelona estan entre els millors on fer parada avui i homenatjar aquest plat que tants cops han fet servir mares i àvies –i molts restauradors...– per aprofitar menjar que havia sobrat.

1- Casa Angela

Aquest restaurant de la Sagrada Família, obert recentment, té, al costat dels arrossos, reconeguda fama per les seves croquetes. En fan de pernil ibèric, de galtes de porc, de ceps amb tòfona i de calamars. Les croquetes de Casa Angela són 100% casolanes, però, més enllà de la seva elaboració artesanal i l'ús de bons productes, les croquetes de l'establiment compleixen amb tots els elements necessaris per rebre una bona nota. Utilitzen pa ratllat i 'panko' per arrebossar-les, cosa que les fa molt cruixents i evita aquell drama en què es converteixen les croquetes quan tenen textura d'esponja marina. En segon lloc, allà les croquetes no són una cosa casual, les fan expressament. Les de calamarsons, per exemple, les fan amb un caldo de cigales que deixen reduir a foc lent. El mateix amb les galtes de porc, cuites a baixa temperatura, fins que la carn es desfila tota sola. La bona mà a la cuina tampoc falta. Per exemple, les d'ibèric les fan infusionant os de pernil amb llet... Valen 1,90 euros la unitat.

2- Suculent

Ubicat a la rambla del Raval, aquest espai fundat sota la tutela de Carles Abellan i actualment en mans del xef castellonenc Toni Romero, compta avui amb una extensa carta plena de delícies que homenatgen en bona part els vegetals de l'extint 4 amb 5 Mujades. Entre la carta del Suculent, on es tria des de la reobertura recent un dels tres menús, les croquetes sempre han comptat amb una àmplia acceptació. Destaca la de llamàntol, sèpia i gamba. Una meravella que demostra que la croqueta pot ser el plat més pobre però que també està preparada per assumir el producte més exquisit. Tot i que les croquetes marineres són les que menys fem a casa i les que és millor degustar quan sortim fora –per allò de canviar i deixar-nos sorprendre...–, a la barra del bar en serveixen unes de molt destacables: les de cua de vaca i trompeta de la mort. El menú més barat del local són 48 euros sense beguda.

3- Mont Bar

Aquest bar cantoner es troba al cor de l'Eixample (a la cantonada dels carrers Aribau i Diputació) i compta amb una carta que es renova de manera constant però sempre basada en productes de temporada de molta qualitat. Els conceptes fresc, local i ecològic tenen una especial importància per a l'equip de cuina i els propietaris de l'establiment, que venen de la tradició gastronòmica de la Vall d'Aran. Les croquetes del Mont Bar estan al rànquing de les millors croquetes de la ciutat per mèrits propis: la deliciosa combinació d'una beixamel cremosa però no invasiva amb l'excel·lència del pernil ibèric les fan merèixer el títol d'una de les millors de la ciutat. No podeu anar al Mont Bar sense demanar-ne una ració (i és molt probable que repetiu!).

4- Bodega Sepúlveda

Aquest és un dels llocs preferits dels amants de la Barcelona autèntica, una ciutat que està desapareixent mentre obren franquícies de menjar ràpid i botigues de marques multinacionals. La Bodega Sepúlveda és un reducte d'autenticitat, de bons productes, bon tracte i una bona estona. La varietat de tapes i platillos és àmplia però hi ha uns clàssics que no poden fallar mai a la taula d'aquest establiment, i les croquetes en són un. N'hi ha per a tots els gustos però la de calamarsons és excelsa i la de carn d'olla sublim. A la carta, actualment, també n'hi ha de bolets i de gambes, així que si us voleu fer un homenatge en podeu demanar una de cada i quedareu ben satisfets.

5- Carles Gaig

El restaurant del xef Carles Gaig és un dels imprescindibles de cuina catalana de tota la vida. L'any passat el cuiner va celebrar 70 anys i assegurava que el que més li venia de gust era seguir treballant, i això ha fet en el seu establiment, on cada dia ofereix la seva versió, renovada i modernitzada, dels plats de fonda de tota la vida. Una de les característiques que defineix la seva cuina és la passió i el respecte que té pel producte i això es veu, també, en les seves fantàstiques croquetes de rostit, un 'must' que no podeu deixar de tastar si aneu al seu restaurant del carrer Còrsega, que té una estrella Michelin.