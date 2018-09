Gin MG, la ginebra catalana que torna per fugir de l'artifici

Les destil·leries Manuel Giró han rellançat recentment un dels seus aiguardents més emblemàtics, el Gin MG, nascut fa més de setanta anys i que és un dels primers que es van destil·lar a l'estat espanyol. L'empresa catalana, nascuda el 1835 a Vilanova i la Geltrú, ha volgut recuperar així la seva recepta original, que havia canviat amb els anys i que havia desdibuixat la seva essència. Per fer-ho, han tornat als 40 graus que tenia quan va néixer –el 1940– i s'han centrat en els ginebrons pràcticament com a únic element distintiu. Una aposta que els diferencia de moltes altres ginebres del mateix rang –costa uns 12 euros– que triomfen en el mercat espanyol actualment, que venen d'altres països i que incorporen altres herbes aromàtiques a banda dels ginebrons per fer les seves fórmules més pròximes als ja tan suats gintònics plens de botànics, espècies i, fins i tot, infusions.

En la seva voluntat de tornar a trobar-se amb el gintònic clàssic –tònica, ginebra i un 'twist' de llimona– la destil·leria catalana també ha tornat a l'essència original produint en una finca pròpia els ginebrons que fa servir. Això els ha portat a anunciar el seu aiguardent com "fet a partir de productes 100% naturals, sense artificis, sense additius i sense potenciadors", cosa que pocs competidors s'atreveixen a fer, lliurats a la tendència del gintònic amanida o gintònic hort, tal com alguns experts els han arribat a definir. La voluntat d'augmentar la qualitat del destil·lat al mateix temps que redefinir-lo s'ha traduït també en un altre gir de la recepta, que ha passat de fer servir alcohol de remolatxa a alcohol de cereals, que és de més nivell.

El procés de producció d'aquesta ginebra segueix les normes de la fórmula London Dry Gin i es produeix a través d'uns alambins de coure que finalment deriven en aquest gin extrasec que, com ells mateixos expliquen, "no és una ginebra qualsevol del mercat". Des del punt de vista de la marca, que enguany ha patrocinat el Festival de Cap Roig, "és una ginebra per a aquelles persones transparents i autèntiques a les quals els agrada prendre's un gintònic sense artificis".

Amb la recuperació dels orígens tampoc no es perd l'estètica primigènia, ja que han recuperat també l'ampolla original. Amb la nova ampolla, que incorpora la firma del creador de la ginebra, volen reivindicar la seva història i cridar l'atenció de totes aquelles persones que estan enamorades de l'estètica 'vintage', a la qual l'ampolla apel·la a través de la seva etiqueta de to esgrogueït i amb el nom de la beguda en relleu.