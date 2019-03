Gringa, un 'food truck' estàtic (i deliciós!)

A la plaça de Folch i Torres, entre la ronda de Sant Pau i el Raval, s'hi ofereix un bon tast de l''street food' del sud de Califòrnia. És al Gringa, un restaurant de menjar d'aquests de passar-ho bé, que no exigeix grans esforços mentals i no cal haver invertit milers d'euros en vetllades gastronòmiques per saber si val la pena o no.

El local, en marxa des de fa tot just un any, és el fruit de la unió de la companyia de 'food trucks' Eureka i d'Open Music, una empresa dedicada a organitzar concerts en espais petits i poc comuns arreu de Barcelona. Ajuntant les seves passions va néixer Gringa, que durant l'últim any ja ha repartit bastanta felicitat tant per la via gustativa com per l'auditiva.

A l'hora d'elaborar la carta no s'hi posen per poc. Mesclen preparacions càrnies típiques nord-americanes amb espècies i 'chiles' mexicans o amb algunes llicències uruguaianes o colombianes –aportades per dos dels seus amos–, de manera que la llista és una competició de delícies que té en l'entrepà de pollastre fregit un dels grans 'hits' del moment.

El Fried Chicken Bun és un plat rodó. Dels que tenen coherència conceptual i nivell de gaudi sostingut de principi a fi. L'entrepà està fet de dues peces de pollastre molt lleuger i suau arrebossat de manera que queda molt cruixent i que multiplica les intensitats gustatives gràcies a tots els acompanyants de la carn. Entre aquests acompanyants hi ha un refrescant 'slaw' de col llombarda amb llima, cogombrets o salsa de 'chipotle'. Un dels seus grans atractius és el pa de brioix artesanal amb el qual el serveixen. Finíssim al paladar i lleuger, fa un gran favor als gustos i textures de la resta del conjunt.

La carta està plena de moltes altres delícies que s'hi poden trobar depenent del dia. Entre setmana tenen una carta i els caps de setmana al migdia –de 12 a 16 h– una altra, més enfocada al 'brunch'.

De la primera destaquen els 'tacos', a banda de les hamburgueses. N'hi ha de porc a baixa temperatura, de pollastre, de bacallà i de 'veggies'. Avís: estan molt farcits i són molt bons.

De la segona carta destaca la 'brunch burger', que porta de tot. 180 grams de carn, Cheddar, maionesa de 'chimichurri', alvocat i bacó cruixent. Un gran antídot contra les ressaques, deia un dels comensals que hi estaven asseguts.

A banda del menjar, el local destaca també per servir 'micheladas', aigües d'hibisc, Bloody Mary's sense alcohol, mojitos, tequiles i 'mezcales'. De les postres, destaca el pastís (cuit al moment) de galeta, amb xips de xocolata i gelat de cacauets. Feliç operació biquini!