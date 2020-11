Nebula, una ginebra feta de l'aigua dels núvols canaris

El mar de núvols que es forma a les illes Canàries ha estat la inspiració per als creadors de Nebula, una nova ginebra de gust molt particular. Els arriscats experts en destil·lats de SoulDrinks, a través de dispositius passius que no generen petjada energètica, recullen l’aigua d’aquests núvols quan es concentren a l'àrea nord de Gran Canària per crear aquest destil·lat. El seu gust diferent –expliquen els seus creadors– es deu en bona part a la mineralització molt dèbil i sense gairebé bicarbonats d'aquesta aigua, "que té un equilibri únic de sals minerals que provenen de l'aerosol marí".

La destil·lació, que es fa amb alambí de coure, inclou aranges macerades amb alcohol de blat, cosa que dona a la Nebula un potent sabor cítric. El primer resultat es destil·la, a continuació, quatre cops més amb els botànics que li afegeixen: ginebró, cardamom, coriandre, angèlica i regalèssia. En conjunt, en resulta una ginebra de 40 graus i de baix impacte ecològic, perquè no explota recursos hídrics de les illes i perquè s'envasa en vidre i porta tap de suro i fusta.

SoulDrinks han destacat en la creació, promoció i implantació de diverses marques de destil·lats per a grups multinacionals com Freixenet. També són els impulsors del respectat magazín Culture Cocktails Mag. La seva Gin Miel acaba de ser premiada com la millor ginebra de l'Estat segons la Guía Peñín i com la millor ginebra a la Berlín Internacional Spirits.