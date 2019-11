Paco Pérez renova el restaurant L'Eggs de passeig de Gràcia

El xef Paco Pérez ha renovat el restaurant L'Eggs amb una tornada als seus orígens. El xef vol convertir l'espai en lloc de referència cèntric on gaudir "creatives propostes elaborades amb picades d'ullet a cuines de diferents països i amb els ous com a principals protagonistes", expliquen des de l'establiment, on afegeixen que Pérez ha estat treballant durant sis mesos "amb l'objectiu d'actualitzar i elevar la proposta". En resum, la nova oferta de L'Eggs vol fer un homenatge als ous i també als productes de proximitat i de temporada.

Els ous de guatlla sobre moll de l'os a la brasa, demi-glacé i ceba tendra; la truita "vaga" d'ous ecològics amb bolets, botifarra negra i de perol, piparres i salsa de bolets, o els nius de patates amb ous de primera posta, cruixent de xistorra i pebrots de Padrón són alguns dels hits d'aquesta cuina, que també té espai per a altres preparacions on l'ou no és el protagonista. El guacamole pur amb tortitas fregides, el rotlle de pasta fresca a la jardinera all'arrabbiata, el bistec tàrtar tallat al moment amb esferificacions de mole i gofre de ceba fregida o el tàrtar i el tataki de tonyina vermella amb matisos d'umami són alguns d'aquests plats forans que Pérez inclou a la carta renovada de l'espai.

D'altra banda, L'Eggs també ofereix una variada carta per als amants dels arrossos, les carns i els peixos. El pollastró de corral rostit amb salsa agredolça i arròs delícia, el llobarro a la papillota amb mantega d'herbes i verdures a el vapor, el llamàntol sobre niu d'espaguetis o l'arròs mar i muntanya amb tataki de ploma ibèrica són alguns dels plats que conclouen la proposta, dissenyada pel xef català amb més estrelles Michelin.