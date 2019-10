Saray Ruiz, la primera dona a guanyar el campionat de Millor Mestre Artesà Xocolater

La pastissera Saray Ruiz ha guanyat l'onzè Campionat al Millor Mestre Artesà Xocolater Trofeu Lluís Santapau, que s'ha celebrat durant ahir i avui a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona. Ruiz s'ha convertit així en la primera dona que obté aquest guardó. En el certamen, tal com informa Efe, hi han participat sis pastissers de tot Espanya, que, durant dos dies, han presentat les seves diferents creacions inspirades en la temàtica de Marvel.

Els bombons, pastissos i peces artístiques, amb la xocolata com a principal protagonista, han atorgat el reconegut guardó a Ruiz, que ha obtingut un premi de 2.000 euros. La pastissera s'ha format a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i actualment n'és també professora, a més de ser capitana de la Copa del Món de Pastisseria que es presentarà a Lió l'any 2021.

La cap de pastisseria d'El Celler de Can Roca (Girona), Angélica Locantore, ha quedat segona classificada, per davant de Julio López, copropietari de la pastisseria Mindanao de Madrid, que han estat reconeguts pel seu esforç i talent amb un premi de 1.000 i 500 euros, respectivament.

Durant els dos dies, un jurat de degustació i presentació i un jurat tècnic, tots dos formats per reconeguts professionals de la pastisseria, han valorat les propostes presentades tenint en compte aspectes com la presentació, la degustació, la tècnica, l'originalitat, l'organització, l'higiene i l'habilitat. El concurs se celebra des de fa onze anys per reivindicar el reconeixement a la qualitat de la pastisseria i xocolateria artesanal d'Espanya.