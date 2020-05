Selena Gómez anuncia que farà un programa de cuina

La cantant i actriu Selena Gómez, amb més de 175 milions de seguidors a Instagram, sumarà un altre títol al seu currículum amb un programa de cuina que s'emetrà a la plataforma HBO Max, i que comptarà en cada episodi amb un xef convidat. "Sempre he parlat molt sobre el meu amor pel menjar. Crec que m'han preguntat centenars de vegades en entrevistes què faria si tingués una altra carrera, i he respost que seria divertit ser xef", assegurava aquest dimarts la mateix Gómez en la presentació del format, una idea que diu que ha sorgit després d'haver-se passat força temps als fogons durant la quarantena.

"Com molts de nosaltres, ara a casa estic cuinant més, i experimentant", diu la cantant. El programa de televisió s'estrenarà aquest estiu sota el nom –de moment– Untitled cooking project (projecte de cuina sense títol, en català) i comptarà amb 10 episodis inicials en què convidarà 10 xefs diferents per conèixer receptes de diverses cultures gastronòmiques. A més, cada emissió es dedicarà a una organització benèfica d'activitats relacionades amb el subministrament d'aliments, afegeix la plataforma en un comunicat. "Ens emociona tenir Selena Gómez en el nostre catàleg inicial de la HBO Max i veure les seves aventures a la cuina mentre, com molts de nosaltres, intenta millorar les seves habilitats culinàries durant la quarantena", diu la directora de contingut original de la HBO Max, Sarah Aubrey.

No és la primera vegada que Gómez s'involucra en el negoci televisiu, ja que va ser productora del documental Living undocumented, sobre la dura realitat dels immigrants sense papers als Estats Units. A més, també va impulsar la sèrie de Netflix 13 reasons why. Per la seva banda, la HBO Max és la plataforma de streaming que el gegant de l'entreteniment WarnerMedia llançarà al maig per competir amb Netflix i els nous serveis de Disney+ i Apple TV+. Amb un cost de 14,99 dòlars al mes als EUA, el servei de continguts integrarà en la seva oferta les marques HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim i Looney Tunes, entre d'altres.