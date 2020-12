Singapur, el primer país a aprovar la venda de carn cultivada en laboratori

La ciutat-estat de Singapur ha donat llum verda al que pot suposar una revolució en la indústria alimentària: permetre, per primera vegada al món, la venda de carn creada en laboratori. Uns bocins de pollastre arrebossat seran el primer producte disponible al mercat elaborat a través de cèl·lules animals cultivades in vitro per l'empresa emergent nord-americana Eat Just. La companyia, fundada el 2011 i amb seu a San Francisco (EUA), té previst obrir "aviat" un restaurant a Singapur, "on el xef i el seu equip ja treballen en el menú", per al llançament a petita escala i amb vista a arribar més endavant al mercat de masses.

Un portaveu de l'empresa ha declarat a Efe que en un principi el preu de la seva carn a Singapur serà similar a la d'un "pollastre premium a la venda en restaurants de gamma alta" i que esperen abaixar els preus "en els pròxims anys", quan disminueixin els costos i augmenti la capacitat de producció. "Les anàlisis han demostrat que el pollastre cultivat conté més proteïna i aminoàcids, té un alt contingut en greixos monosaturats saludables i és una font rica en minerals", apunta en un comunicat l'empresa, que comercialitzarà el seu producte sota la marca "good meat", que es pot traduir al català com a "carn bona". Segons Eat Just, durant el cultiu no s'utilitzen antibiòtics, així que la seva carn de laboratori és "més neta", "saludable", "nutricional" i "segura" que la carn de pollastre convencional, sacrificat en escorxadors.

Alternativa sostenible

Les companyies que es dediquen a investigar l'elaboració de productes substituts a l'actual indústria càrnia de masses han guanyat popularitat en els últims anys arran de la creixent preocupació sobre l'impacte ecològic de les granges d'animals i la sostenibilitat de la producció de carn. "Singapur és líder en innovació, des de tecnologia fins a productes biològics, i ara també lidera el desenvolupament d'un sistema alimentari més saludable i segur. Estic convençut que l'aprovació reguladora a Singapur per a la carn cultivada anirà seguida per molts altres països", ha apuntat Josh Tetrick, director executiu de l'empresa, en el comunicat.

Previsions milionàries

En un estudi, la companyia financera Barclays va valorar el 2019 la indústria alternativa a la carn en 11.590 milions d'euros i va estimar que el valor podria multiplicar-se per 10 fins a sobrepassar els 115.890 milions d'euros el 2029. Eat Just, que al costat d'un soci local planeja la construcció d'una fàbrica a la nació asiàtica, no descarta en un futur proper llançar-hi més productes. "Treballant en associació amb l'ampli sector agrícola i els legisladors amb visió de futur, companyies com la nostra poden ajudar a satisfer la creixent demanda de proteïna animal a mesura que la nostra població augmenta a 9.700 milions per al 2050", va dir el director de la companyia emergent.

Més de la meitat al 2040?

La consultora global AT Kearney va assenyalar que per a l'any 2040 el 60% de la carn consumida per la gent serà carn cultivada o amb base vegetal, segons un informe de juny del 2019 a través de diverses entrevistes amb experts. Ding Shijia, professor associat de la Universitat Agrícola de Nanjing, va anticipar que la decisió reguladora de Singapur accelerarà el finançament i desenvolupament de les empreses de carn conreada a tot Àsia, segons va comentar en una publicació de l'institut sense ànim de lucre The Good Food, que promou el consum de proteïnes alternatives.

Mesos de proves

L'Agència per a la Seguretat Alimentària de Singapur, que aquest divendres va concedir els permisos de venda, va realitzar una extensa anàlisi sobre el producte per assegurar que és un aliment apte per al consum. "Esperem que l'acurat procés de consulta i revisió de Singapur pugui servir d'exemple a altres països sobre com crear vies eficients per comercialitzar productes carnis cultivats", expliquen a Efe des de l'agència, que assegura que estan en converses "activament" amb els reguladors dels Estats Units i altres països.