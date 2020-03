Spicy, una taverna de Sant Antoni (però amb gust asiàtic)

Entre la generosa oferta gastronòmica barri de Sant Antoni, que ara està tan de moda, la taverna Spicy és un espai singular. Aquest petit local a la cantonada de Borrell amb Parlament suposa un viatge fins al cor de l'street food de la Xina, Corea, el Japó, Indonèsia, Singapur o Tailàndia. Una munió de receptaris que han servit als seus fundadors com a punt de partida d'una carta eclèctica que sedueix els amants dels gustos més característics del continent asiàtic.

Sota la llum de neons vermells, moltes referències a l'univers anime i envoltats de grafitis de tigres o dragons, l'Spicy serveix una combinació de plats que no són els més fàcils de trobar en altres restaurants de cuina asiàtica de la ciutat. Es tracta de receptes originals en les dues accepcions del terme: respecten l'elaboració pròpia de país d'origen i alhora són plats únics no gaire fàcils de trobar. Una proposta que no per això menysté clàssics estimats per les masses.

Per tot plegat, al costat de les clàssiques gyoza, els rotllets de primavera o els dumplings, s'hi troben plats especials com el Chilli Crab Bao, un bao de cranc de closca tova arrebossat amb salsa xili; el Teokbokki, un pastís d'arròs, verdures, ou i xili coreà; o el Tangsuyuk, un porc fregit agredolç coreà. El Pork Belly Ssam és porc cuit al vapor amb salsa hoisin que es menja amb les mans amb l'ajuda de fulles d'enciam. Finalment, també resulta especialment suggeridor el Batayaki, que se serveix amb una base de mantega i sake per ofegar-hi una deliciosa barreja de bolets asiàtics. El nom del local no és gratuït i s'hi poden trobar algunes propostes ben picants, tot i que hi ha repertori per a tots els gustos. Un dels plats picants més destacats es l'Ebi Chilli, llagostins saltats en una salsa de xili amb kimchi. Els plats no costen més de deu euros.

L'Spicy també té una extensa carta de còctels. La carta líquida, dissenyada a partir de còctels europeus orientalizats amb ingredients propis d'Àsia, inclou propostes tan interessants com el Tokio Ghoul, a base de rom, fruita de la passió, pinya i gingebre, o el Dragon Sperm, un còctel en el qual ginebra i midori (licor de meló) barregen les seves aromes amb les de la poma i el litxi.

La idea de crear aquest restaurant la va tenir Francis Manresa mentre estudiava a Hong Kong, la barreja entre futurisme i tradició de la ciutat i de la resta del continent, que va recórrer aquells anys. Fruit d'aquella estada va fundar l'Spicy el juliol del 2018. El local té un reservat on hi caben fins a 14 persones.