The Doping Club: saps els ingredients però no saps els plats que hi menjaràs

En una planta baixa d'aquestes típiques de l'Eixample original, de les que t'obliguen a baixar unes quantes escales un cop hi entres, acaba d'obrir The Doping Club Barcelona, un local basat en el seu germà gran de Milà. Ubicat al carrer València 205 de Barcelona, a la cantonada amb Enric Granados, és on aquest concepte innovador espera fer fortuna amb la seva nova manera d'acompanyar els comensals des que entren per la porta fins que arriben al final de la vetllada.

La màxima particularitat de l'espai és que és un tres en un, cosa cada vegada més comuna en grans locals que han d'aconseguir rendibilitzar lloguers bastant cars. A la part de l'entrada hi serveixen pizzes gurmet –fetes amb una massa mare que el cuiner va rebre com a regal del seu mestre fa ja disset anys–, a la part central hi ha un restaurant de cuina creativa i d'autor i, al fons, hi ha una barra i sofàs que funcionen com a cocteleria. A partir d'aquí, però, tot és fantasia i flexibilitat. Si vols un còctel amb la pizza, és possible. Si només vols còctels, també. Si vols maridar els plats amb còctels, doncs també. Si vols una pizza i plats del restaurant, doncs és possible que facis sort.

I què s'hi serveix al restaurant? Doncs aquí torna la fantasia i la innovació. Els xefs Mauricio Zillo i Francesco Ruggiero –el primer, fundador del restaurant A Mere, premiat com un dels millors de París en diverses ocasions– presenten una llista d'ingredients quan els clients seuen a taula i amb aquests aliments preparen una sèrie de plats que no es descobreixen fins que els posen sobre les estovalles. Però quants plats? Doncs tres, quatre o cinc segons el menú que el comensal vulgui. Els preus són 30, 35 i 40 euros amb la beguda a banda. Això sí, cal recordar que compren al mercat i que van per temporada i també una mica per apetència, o sigui que és possible que alguna cosa que se serveix ja no hi sigui potser fins al cap de molt de temps... Per cert, si el pressupost és inferior a aquestes xifres, es pot gaudir de la bona cuina dels dos italians els dies feiners al migdia, quan ofereixen un menú executiu per 22 euros.

I la pizzeria què? Doncs boníssima: amb una massa que té gust de pa de debò i uns ingredients per sobre que no baixen de qualitat pel fet de ser per a una pizza, les que hi serveixen són tot un plaer sensorial que –gràcies a Déu!– es podran comprar també els diumenges al vespre, quan obriran només per a això. A Dirty Office, com es diu la part de pizzeria, hi fan servir matèries primes italianes com la mozzarella 'fior di latte', la botàriga, el 'lardo di Colonnata' o la pròvola fumada. Les farines se les fan portar també d'Itàlia. Concretament, del molí Mariani. A partir del que hi compren creen o una massa blanca cruixent o una mixta de farina integral, espelta i malta que serveix per fer una massa gruixuda i gustosa molt indicada per als més panarres. I, per últim, no espereu trobar-hi una 'funghi' o una quatre estacions. Les seves es diuen 007, Mr. X, Password i Dirty Agent, entre altres extravagàncies. Els preus es mouen entre els 9 i els 15 euros i s'hi poden afegir extres al gust.

El propietari, Alessandro Mario Cesario, que és un col·leccionista de mobles 'vintage', ha posat al local algunes de les seves exòtiques troballes. Això, la il·luminació molt càlida i la foscor de les parets crea un espai eclèctic i seductor que acaba de completar l'experiència. A la cocteleria, on més èmfasi pren el potent interiorisme, compten amb la bona mà de Francesco Galdi, guanyador de la final italiana de la World Class Competition 2018. Cada dijous, divendres i dissabte al final del servei de sopar s'hi ofereix música en directe amb diferents bandes de jazz, soul i blues.