Creix mig quilo per persona el consum de carxofes arran de la pandèmia

Malgrat que la carxofa està patint de "forma circumstancial" els efectes de la menor activitat de la restauració, "les bondats i virtuts d'aquest aliment" han propiciat que el seu consum creixi des dels 2,5 quilos als 3 quilos per càpita en els últims dotze mesos. Així ho ha assegurat a l'agència Efe el president del Consorci Carxofa d'Espanya, Antonio Galindo, que relaciona l'augment de vendes en aquest període al fet que la pandèmia ha accelerat la recerca d'"aliments realment saludables" per part d'un consumidor que també té com a referent la dieta mediterrània.

"Tradicionalment, el seu consum se centrava en les zones de producció, però ara moltes altres parts del país, sobretot algunes del nord, s'han sumat a aquesta tendència", ha afegit Galindo. Segons la seva opinió, l'augment del consum d'aquest producte mil·lenari "no es deu al fet que estigui de moda sinó al fet que forma part d'una dieta respectuosa", a la qual cada vegada se sumen noves generacions de consumidors.

A Espanya hi ha 14.000 hectàrees dedicades a la producció de carxofa, que ara ja dura tot l'any i no només durant el fred. D'aquest espai, 6.000 hectàrees es reparteixen entre el Camp de Cartagena i la Vall del Guadalentín, a Múrcia; 2.500 ha són a la Vega Baixa d'Alacant; 1.000 més a Navarra, on hi ha la indicació geogràfica protegida (IGP) Carxofa de Tudela, i la resta, a Andalusia, Catalunya i Madrid, principalment.

Tudela i la resta de Navarra produeixen a l'octubre i el novembre, i després reprenen la campanya des del febrer fins al maig. Al novembre comença la del Baix Segura alacantí i la de Múrcia, i quan arriba la calor estival és el torn de les alcachofinas de Zafarraya, a Granada, conreades a 1.200 metres d'altitud. Al País Valencià destaca especialment la carxofa de Benicarló, que compta amb una DOP pròpia. Gran part de la producció –al voltant del 70%– es comercialitza en conserva i França és el principal mercat d'exportació d'un producte que aquest any està registrant en origen "millors preus i rendibilitats que el 2019".

Els principals mercats competidors són l'italià i el francès per a la carxofa en fresc i Perú, Egipte i Israel per a la de conserva. Al sector de la carxofa tampoc li preocupen d'una manera significativa les conseqüències d'una sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) sense un acord comercial, ja que aquest mercat no es troba entre les primeres destinacions de la producció espanyola. Sobre la batalla aranzelària entre els Estats Units i la UE arran de les ajudes a Boeing i Airbus, el president de Carxofa d'Espanya ha recordat que durant el mandat de Donald Trump les tarifes d'entrada per a aquest producte espanyol fins i tot van baixar, un capítol que ara tocarà renovar.