L'aventura gastronòmica de José Pizarro es fixa en Catalunya

La determinació que va lligada a la història del xef José Pizarro fa que mereixin una especial atenció tots els seus projectes, ja siguin a prop o lluny dels fogons. Aquest cuiner, nascut a Càceres el 1971, va estudiar per ser protèsic dental però va fer un cop de timó a la seva vida quan de sobte es va creuar la gastronomia en el seu camí. Després d'estudiar cuina a la seva ciutat, va decidir que volia aprofundir en l'ofici a Londres, on va arribar amb 300 euros i molta il·lusió.

Després de treballar en alguns prestigiosos restaurants de cuina espanyola de la capital britànica –com l'Eyre Brothers i el Gaudí–, va decidir obrir el seu primer local, una aposta d'èxit que ha fet que, 18 anys després d'arribar-hi, ja n'hi tingui quatre. Amb aquest currículum, Pizarro ha decidit plasmar també la seva passió gastronòmica amb llibres. L'últim, 'Catalunya, una aventura gastronòmica', que s'ha publicat en català i castellà.

L'obra representa un repàs exhaustiu del receptari català més clàssic i tradicional. Al llarg de 250 pàgines l'autor explica la manera de cuinar plats tan nostrats com un pa amb tomàquet, unes braves, un braç de gitano, uns cigrons amb moixernons i una clotxa de Flix. Una visió completa de la gastronomia que ha donat el país en cadascuna de les seves zones, a la qual s'accedeix sempre a través de les receptes de cada plat, que sempre van precedides d'una petita aproximació personal. Per exemple, el cuiner explica abans de proposar la recepta del xapadillo –nom que es dona a les Terres de l'Ebre a l'anguila assecada i fregida– com el va descobrir i què va sentir quan va tastar-lo en el viatge que va fer per Catalunya per preparar el llibre.

Tot i que hi ha receptes purament tradicionals, Pizarro també en proposa de "modernitzades" i "catalanitzades". Per exemple, unes navalles i uns rogers, respectivament. Les navalles les proposa amb una vinagreta de pernil i cava; i els rogers farcits d'anxoves, olives i tàperes. Explica abans de la recepta dels rogers que se li va acudir en un dels restaurants de l'aclamat Rick Stein, on en va menjar de farcits amb carn de cranc, però aquí els proposa "amb ingredients catalans".

Més enllà d'aquesta detallada llista de propostes culinàries tan d'aquí –entre les quals les postres, que amenacen tota voluntat de contenció calòrica–, el llibre és una delícia també per a la vista. Com en els títols anteriors, l'obra destaca per un disseny molt acurat, que comença amb una portada mironiana, obra de Clare Skeats. També avancen en aquest sentit les il·lustracions de Stephen Smith i les esplèndides fotografies de Laura Edwards. Entre les imatges hi ha, com sol passar, les engrescadores fotos de les receptes –aquestes amb un toc molt elegant–, però també les del viatge que Pizarro va fer per Catalunya per descobrir la gastronomia del país. Hi apareixen des de racons de Barcelona fins a mercats, platges, camps i muntanyes que deixen bona constància de l'exhaustiu repàs de la nostra gastronomia que va fer aquest extremeny instal·lat a Londres.

Del llibre, que no arriba a 30 euros, el seu company de professió Jamie Oliver en va dir que era "realment bonic". "[Està] escrit pel meu espanyol preferit. Aquestes pàgines són plenes d’alegres rajos d’inspiració i de pura delícia", va afegir el televisiu xef anglès.