El 'brunch' de l'Hotel Nobu: exuberància dominical en una vint-i-dosena planta

El Nobu Hotel de Barcelona estrena un homenatge dominical a la resta de restaurants i hotels Nobu que hi ha repartits arreu del món. A la seva 22a planta ofereix cada setmana plats que triomfen als seus restaurants de Los Angeles, Marbella, Miami, Dubai o Eivissa. Per un preu tancat de 54 euros es pot gaudir d'un exuberant bufet d'entrants freds i també de la barra de sushi del restaurant, que té unes impressionants vistes a tota la ciutat. A més a més, amb aquest preu també es pot escollir un plat de la carta, on hi ha –entre d'altres– el mundialment conegut Black Cod Miso, la tempura de gambes o la vedella de Wagyu cuinada a foc lent. La mateixa exuberància gastronòmica es trasllada a les postres, també disposades en forma de bufet en una gran barra.

I per als que vulguin anar encara un pas més enllà, hi ha l'opció de 79 euros, que permet fer, a banda de tots els plats anteriors, una degustació dels plats d'autor de l'ensenya Nobu, que inclou delícies com el Yellowtail Jalapeño, el New Style Salmon, o els aclamats niguiris i rolls de tonyina vermella. El local permet al comensal triar entre una selecció de vins, xampany i còctels. Tot i això, les begudes no estan incloses en el preu i es paguen a banda. World of Nobu Brunch, que es com s'anomena aquest brunch del cinc estrelles, té lloc cada diumenge a partir de les 12.30 hores.

El xef del restaurant és Hervé Courtot, que dirigeix la proposta gastronòmica del Nobu Hotel Barcelona des de la seva posició de xef corporatiu de Nobu Hospitality, havent-se encarregat prèviament de la proposta de restauració de Marbella, Londres, Montecarlo, Moscou o Dubai. El restaurant disposa d'una sala principal amb capacitat per a 200 comensals, un sushi bar i una cuina oberta on es desenvolupa tota l'activitat a la vista dels comensals.