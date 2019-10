El restaurant San Telmo es reinventa en el seu 13è aniversari

Consolidat com un dels locals de referència de la part més cèntrica de la Diagonal barcelonina, el Café San Telmo –carrer de Buenos Aires, 60– renova la carta després de 13 anys d'acció des de la seva bonica cantonada, on veure i ser vist. El local, popular per permetre menjar i beure a qualsevol hora del dia, torna als orígens amb la nova carta, que mescla els plats típics de la cuina internacional amb receptes de sempre d'aquí revisitades pel xef del grup: Isidre Marquès.

La seva nova proposta inclou plats com el curri de verdures amb arròs basmati; el pad thai amb llagostins; una milanesa de pollastre, amb ou poché, ruca i tartufata; sandvitx cubà –amb rosbif, cogombres i mortadel·la–, o l'hamburguesa de llom alt sobre pa de briox amb salsa de xampinyons. Aquestes noves incorporacions no expulsen grans hits ja tradicionals del local com l'arròs a la cubana, el bistec tàrtar amb patates fregides i el San Pollo. Entre les seves postres casolanes sobresurten el seu generós lemon pie o el pastís casolà sense gluten de xocolata fet amb farina d'ametlla.

A aquesta carta per als àpats principals, s'hi suma una àmplia varietat de plats ideals per a esmorzars i berenars, que acompanyen de sucs naturals espremuts al moment. Una sèrie de propostes que preparen sempre partint de producte de quilòmetre zero i de temporada. El Café San Telmo va ser un dels impulsors del gintònic a Barcelona tot just obrir, l'any 2006. Actualment, el lloc segueix sent potent en aquest sentit amb més de 100 referències.