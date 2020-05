La cuina "catariana" s'estrena a domicili

El Chigre 1769 debuta a domicili en plena desescalada, però no de manera passatgera sinó amb la voluntat que el servei arreli. El local de Fran Heras, especialitzat en cuina “catariana” –sorgida de la mescla entre la cuina catalana i l’asturiana–, ha posat en marxa a través de la seva web un servei de repartiment que porta a domicili l’empresa de missatgeria Stuart. El servei, que surt gratis per a comandes superiors als 25 euros, es fa amb packaging compostable i biodegradable.

La carta disponible a domicili, la mateixa que s’ofereix presencialment, es basa en productes ecològics i, a més, de quilòmetre zero en tots els productes possibles. Inclou plats com les patatinas al cabrales, la gambeta vermella del Mediterrani al vapor, els xoriços d’aquí amb sidra d’allà o el pop amb chimichurri marí i trinxat de la Cerdanya. L’arròs negre amb llagostins i l’arròs melós de cua de vaca vella són dos hits més de la seva carta. A banda de postres com els xuixos de xocolata, els caps de setmana també ofereix un complet pack de vermut per a dos per 18 euros.

Amb l'opció d'incloure o no ampolla de vermut –de la firma Murcarols, de la Pobla de Lillet–, El Chigre porta a casa dels seus clients un pack d'aperitiu que inclou olives farcides del Xillu, seitons en vinagre i patates xip Piqué de Vilanova, musclos en escabetx i gildes. Les comandes també es poden anar a buscar al local –al carrer Sombrerers– presencialment.