Les nous filipines Pili arriben a Catalunya

Després d'uns anys en què moltes persones rebutjaven els fruits secs perquè creien que engreixaven massa, ara és molt majoritari el pensament que són bones per a la salut i es poden utilitzar perfectament com a substitutori de productes processats o com a àpat intermedi entre els més potents. Per aquest motiu, són moltes les persones que tard o d'hora se saturen de fer la rotació típica entre nous, ametlles i avellanes, les més comunes a casa nostra. Potser per això, els resultarà una bona notícia l'arribada a casa nostra de les conegudes com a nous Pili, un fruit sec originari principalment de les Filipines que té molt bona rebuda per les seves propietats nutricionals. Sobretot, crues i torrades.

Aquest fruit sec, que distribuirà Obbio, la cadena d'alimentació ecològica més gran de Catalunya, destaca per tenir "menys calories, baixíssim nivell d'hidrats de carboni, alt contingut en proteïnes i magnesi". Així mateix, també és rellevant per "no tenir gluten ni colesterol", tal com expliquen des de la firma distribuïdora. Concretament, segons revelava Vogue quan aquestes nous en forma de llàgrima arribaven als EUA, una sola unça conté 86 mil·ligrams de magnesi, que és el 20% de la ingesta diària recomanada per a adults.

A més, un estudi del 2015 publicat a la revista Journal of Ethnic Foods va trobar que els fruits secs eren rics en àcid oleic i àcid linoleic, els mateixos greixos que impulsen el metabolisme de cadena curta que, temps enrere, van convertir l’oli de coco en un producte exitós a escala global. A part d'això, les nous Pili contenen vitamina E, vuit aminoàcids essencials, i estan plens de manganès i coure. Tenen un únic gram d’hidrats de carboni per cada unça, l'índex més baix de la família de les nous. Al paladar, les nous Pili tenen una textura cremosa i un mos cruixent que desprèn un gust suau pròxim al d'una pipa de gira-sol si es mengen crues i més intens si estan torrades.

Les que comercialitza Obbio estan disponibles en cinc gustos: amb sal de l'Himàlaia, amb cacau de l'Equador, amb te Matcha de Kyoto, amb Curry de Kerala i les de Chili amb llima. Les nous Pili es recullen dels arbres Pili –Canarium ovatum, pel seu nom científic–, que creixen de forma natural arreu del Sud-est Asiàtic i les illes del Pacífic. Els seus potents beneficis es deuen al terreny volcànic en què creixen. A més, estan certificats per no portar pesticides.