El festival IN San Miguel mescla poesia, il·lustració i tatuatges

El festival IN San Miguel arriba aquest cap de setmana a Barcelona. La proposta de la companyia cervesera vol ajuntar "les últimes tendències en il·lustració, poesia i tatuatges" amb la música, que serà la principal protagonista de l'esdevenimient. La cita, que té lloc dissabte i diumenge de 12 a 21 hores a l'espai Palo Alto, comptarà amb discjòqueis com Pegatas!, Lords i Mr. K, i les actuacions de Delafe i The Crab Apples.

L'esdeveniment, obert al públic, està ple d'activitats conduïdes tant per artistes consolidats com per joves promeses. Per exemple, el taller d'il·lustració creativa amb Naolito, un dels il·lustradors més famosos actualment pel seu estil naïf i divertit, o el d'escriptura automàtica amb Coco Animaux i Priscila Oms, molt conegudes a les xarxes socials pels seus textos, que sempre parteixen d'escenes quotidianes. La també escriptora Victòria Ash ensenyarà com barrejar poesia i humor, mentre que el cantautor i poeta canari Diego Ojeda, juntament amb l'il·lustrador Aleix Gordo Hostau, mostraran als assistents el poder que les paraules, juntament amb les formes i els colors, tenen per transmetre tot tipus d'emocions.

També hi haurà propostes per a persones que gaudeixen amb els tatuatges. Concretament, s'hi faran 'flash tattoos', dissenys petits i ràpids de fer creats per tatuadors com Deno, Seven Doors Tattoo (estudi), Brick Lane i UVE. L'art no estarà només present en les activitats programades, sinó que "tot el recinte en si n'estarà impregnat: coneguts artistes gràfics com Juan Díaz-Faes, Susie Hammer, Olga Capdevila i José Antonio Rueda seran els encarregats de dissenyar tot el mobiliari de l'esdeveniment", avancen des de l'organització.

La gastronomia i la cervesa també seran protagonistes de l'IN San Miguel. Es podran maridar totes les referències de cervesa de la marca amb les creacions d'"alguns dels restaurants més de moda de la ciutat". Entre les cerveses elegides hi haurà Magna, la nova Golden Lager de la casa, que maridaran amb el Singapore Curry de Hawker 45, o Manila, la cervesa més exòtica de l'empresa, que anirà acompanyada d'un dels famosos plats de La Vietnamita.

L'entrada i les activitats seran gratuïtes. No obstant, ja es pot reservar plaça per a algunes activitats aquí.