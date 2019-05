La Fira d'Abril ja té cinc estrelles (i gran luxe) a Barcelona

Per inaugurar la temporada d'estiu, la terrassa Mood de l'hotel The One Barcelona, l'únic cinc estrelles gran luxe de la cadena H10 a la ciutat, ofereix fins al 19 de maig un menú dedicat a la Fira d'Abril sevillana. Tant per dinar com per sopar presenta una proposta gastronòmica amb plats típics de la cuina andalusa i mediterrània redissenyats per a l'ocasió pel xef Miguel Muñoz, entre els quals destaquen la 'tortilla de camarones'; el salmorejo amb pernil ibèric i ou de guatlla; els encenalls de pernil ibèric DOP Huelva; el potatge gitano de cigrons, espinacs i bacallà; la fregitel·la de peixet, o les mandonguilles de cua de bou estofades amb vi negre.

Si es tracta de fer un homenatge actualitzat a la Fira d'Abril, la música flamenca no hi podia faltar. Però també de forma reversionada. Per aquest motiu, tal com informen des del local, cada dijous de 19.00 a 22.00 hores i cada diumenge de 18.00 a 21.00 hores es programaran sessions musicals amb una selecció de flamenc 'chill out'.

La proposta gastronòmica de la Fira d'Abril s'afegeix a la carta estival de la terrassa, que té vistes a les xemeneies de la Pedrera, la Catedral, Montjuïc o el mar. Entre els clàssics de la seva carta habitual hi ha el roll d'alvocat farcit de llamàntol blau amb salsa de coco; el 'ceviche', el tataki de tonyina vermella d'almadrava, crema d'alvocat, salsa de tomàquet sec i ceba adobada, com també les especialitats de carn com ara minihamburgueses o broquetes a la brasa. Entre els dolços d'estiu, destaquen l'escuma de iogurt artesà

amb fruits vermells i el 'crumble' de vainilla.