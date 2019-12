Un menú de Nadal per emportar (i amb estrelles Michelin)

Els xefs Paco Pérez, Xavier Pellicer, Jordi Vilà i Quim Casellas són els cuiners que elaboraran enguany el dinar de Nadal de luxe que cada any la botiga de vins i de menjar selectes Vila Viniteca ven per emportar. Quim Vila, copropietari del negoci, explica que el Menú de les Estrelles –com s'anomena el menú nadalenc que cada any cuinen diversos xefs de gran prestigi– vol "oferir al públic la possibilitat de gaudir d'alta cuina a casa amb un format pràctic (envasat al buit) que només requereix escalfar i emplatar".

Des de fa 14 anys, Vila Viniteca proposa un menú de Nadal elaborat per xefs amb estrella Michelin. En aquesta edició, Xavier Pellicer (del Xavier Pellicer, a Barcelona) elabora una terrina de porros amb tòfona; Jordi Vilà (de l'Alkimia, a Barcelona), uns canelons de pollastre, faisana i tòfona negra; Paco Pérez (del Miramar, a Llançà), un pollastre amb salsitxes de bosc i notes nadalenques. Quim Casellas (del Casamar, a Llafranc) tanca el menú amb un semifred de torró amb poma de Girona i sablé d'ametlla. Vila Viniteca tindrà disponibles els plats fins al 5 de gener.