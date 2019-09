Un menú de verema mai havia sigut tan glamurós (amb Jean Leon i al Palace)

L'hotel Palace de Barcelona continua de celebració del seu centenari i ho fa sumant noves propostes gastronòmiques ideals per afrontar la tornada de les vacances amb el millor humor possible. L'última és la que oferiran des de demà fins al 29 de setembre a la seva terrassa. Es tracta del que es coneix com a Sopars de Verema, que es poden degustar sota les estrelles i acompanyats per una esfera inspirada en el llegendari Jean Leon, un dels famosos clients d'aquest històric hotel barceloní.

La proposta ret homenatge a la personalitat de Leon, que va forjar a l'hotel algunes de les seves amistats en el món artístic, literari i social, i té els vins del seu celler com a acompanyants del menú. Els elegits són el chardonnay blanc Vi de Finca Gigi i el negre Vi de Finca Le Havre. Dues propostes gestades al celler penedesenc de Jean Leon que acompanyen una sèrie de tapes també d'arrel catalana.

Un assortiment de formatges i un altre d'embotits artesanals acompanyats de tres tipus de pa serveixen per començar una experiència que mira directament al mar amb plats com l'esqueixada de bacallà o un arròs de llagostins. Amanida tipus xató de Vilanova i croquetes de ceps són part d'aquest complet menú de tapes, que surt per 39 euros amb vins inclosos. Les postres són un pastís Tatin de poma acompanyat de gelat de vainilla.

Entre els clients que vagin a gaudir del menú se sortejarà una visita exclusiva per a 4 persones als cellers Jean Leon. La visita inclou el trasllat des del Palace en un mític 'yellow cab' d'època, idèntic al taxi de Nova York que conduïa Jean Leon el 1949.