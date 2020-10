10 restaurants amb 'delivery' per salvar els nostres divendres a la nit

Els divendres a la nit solen ser el moment de més demanda de plats cuinats i ara, en temps de pandèmia, encara més. Les setmanes esgoten les energies i moltes vegades fins i tot la imaginació de qui opta per demanar plats a algun restaurant perquè els hi portin a casa. A més, la sobreoferta fa que quan accedeixes a alguna aplicació molts cops estiguis tan perdut com abans d'entrar-hi. Per aquest motiu hem fet aquest top ten:

1- WINDSOR

Poques vegades quan pensem en el servei a domicili pensem en cuina catalana. Un dels primers en ajudar-nos a no haver de menjar cuina d'arreu del món per obligació, sinó per passió, ha sigut el restaurant Windsor. Després de vint anys de trajectòria, aquest emblemàtic espai de l'Eixample ha llançat el menú Tradicions, que costa 33,90 euros sense begudes i que té com a pilar central "la cuina de mares i àvies". Amb prioritat per a la cuina d'aquí, també inclouen plats de famílies que van arribar a Catalunya anys enrere d'algunes regions espanyoles i que amb el temps hem fet nostres. Per exemple, el gaspatxo, l'ajoblanco, la sarsuela o les migas.

Aquest menú, que si vols te'l porten a casa o si no el pots anar a buscar tu, canvia cada setmana i es pot reservar a través de la web del restaurant, de l'apli Macarfi o per telèfon. Aquesta setmana inclou plats com la sopa freda de tomàquet escalivat amb anguila, el lluç a l'andalusa amb bledes eco, l'arròs a banda i, per a les postres, per exemple, el braç de gitano de trufa. La que ve, entre d'altres, inclou endívies al roquefort o galtes de porc amb trinxat de la Cerdanya.

2- ANORMAL

Si quan arriba el divendres a la nit no teniu ganes d'entaular-vos amb plats copiosos i el que teniu són ganes de divertir-vos amb lleugeres mossegades delicioses, l'Anormal és el lloc on heu d'acudir. Aquesta cadena de restaurants especialitzats en street food llatinoamericà té la garantia de qualitat dels fundadors de l'Spoonik, els xefs Jon Giraldo i Jaime Lieberman, i els aromes i gustos de la terra que els va veure néixer. De la seva carta, disponible a les aplis habituals del delivery i que porten sempre amb riders propis, en destaquen plats com la iuca fregida, els patacones i els burritos, molt ben condimentats i no escassos, com malauradament descobreixes tants cops quan t'arriba la comanda a casa.

La qualitat de tot el que posen als nachos fa també que siguin un plat a tenir en consideració. Les salses són un dels seus punts forts, ja que se les fan ells i milloren encara més els plats, cuinats amb la precisió de dos cuiners que han jugat a lligues de primer nivell gastronòmic en hotels de cinc estrelles. Es nota que optar pel menjar popular en el seu cas no suposa rebaixar els estàndards. Tant és així que, recentment, van guanyar una edició de Joc de cartes. Per fugir de les aplis també es poden fer comandes a través de la seva web o al 653 322 199. Amb menys de 20 euros pots menjar molt, i molt bé. Serveixen "a tot Barcelona", com els agrada remarcar.

3- ASPIC

Si el que voleu és regalar-vos un homenatge a casa, la carta de l'Aspic no us decebrà. Aquest restaurant, càtering i botiga gurmet de la zona alta de Barcelona també té servei de delivery però amb un toc exclusiu: totes les comandes les lliura un expert de la casa que us explicarà com servir cada plat, amb quines salses va i com s'ha d'escalfar, detalls perquè tot quedi al seu punt i perfecte. A la carta hi destaquen plats clàssics i moltes opcions gurmet com les botifarres trufades amb rossinyols, els canelons, el tataki de filet de vedella, els callos a l'estil tradicional o l'amanida de vieires poile amb mongeta verda i llamàntol. No hi falten tampoc els postres clàssics i imbatibles com el cardenal de nata i maduixes o l'esfera de xocolata amb profiterols o la tatin de pera amb canelle de vainilla.

Els preus mitjans oscil·len entre els 30 i els 50 euros, que fan que l'Aspic sigui una opció per a celebracions o dies especials a casa, en parella o en família, això ja dependrà del pla que preferiu.

4-THE HIP FISH

Si us agraden els poke bowls -aquest plat originari de Hawaii que porta peix amb una base d'arròs i acompanyat de verdures i alguna salsa- The Hip Fish és la vostra opció per a un delivery. Aquest restaurant del barri de Gràcia ja fa temps que ofereix portar el menjar a casa i el boom dels pokes l'ha dut a anar ampliant la carta i les opcions a tastar.

En línies generals l'oferta es basa en diferents tipus de poke -amb tonyina, amb gambes o amb soja i que sempre es poden customitzar- però els propietaris del restaurant s'han sumat a la moda dels sushiburritos, una fusió que proposa la forma d'un burrito amb els ingredients més típics del sushi, i ara n'ofereixen sis versions. La carta la completen uns entrants variats entre els quals destaquen els edamames, les giosha o els nachos. Els preus estan en 11 euros de mitjana per un poke i 10 per un sushiburrito.

5- LA REAL

Amb l'eclosió de les hamburgueseries dels últims anys, molts establiments s'han acabat convertint en un fast food que només es diferencia del de sempre per haver nascut aquí. D'altres, en canvi, han esdevingut llocs on menjar aquest senzill àpat típic dels EUA però en versió premium. Aquest és el cas de La Real, una hamburgueseria que no defrauda gràcies a les seves hamburgueses fetes de picanha o culatí, una part de la vedella que els dona un gust intens del qual pocs solen renegar.

Entre les nenes mimades de la carta hi ha l'Hamburguesa 2.0 i la Raclette. La primera porta doble de carn de vaca vella madurada, melmelada de bacó i crema de formatge cheddar gratinat a cada part del pa. La segona porta 180 grams de culatí, ruca, cogombres de la casa, bolets, cebes caramel·litzades amb cervesa negra i formatge raclette, que si te la menges allà te'l posen a sobre en el moment que te la serveixen. La ceba fregida sencera i tallada a pètals com si fos una flor és digna de ser disfrutada, però els tequeños també tenen molta acceptació. Per uns 15 euros s'hi pot gaudir intensament. Estan presents a totes les aplis habituals.

6-PARKING PIZZA

Tot i que l'encant dels dos locals que tenen els propietaris del Parking Pizza a l'Eixample de Barcelona (un al carrer Londres i l'altre al passeig de Sant Joan) no es pot traslladar a domicili, el sabor i la qualitat de les pizzes sí. La seva aposta és pel producte de qualitat i unes combinacions atrevides i molt gustoses que tenen fans arreu de la ciutat.

A la carta hi trobareu algunes propostes delicatessen com la pizza amb stracciatella de burrata, tomàquets i romaní, o la de trufa, formatge fontina, ou i parmesà, en una carta més extensa on el protagonisme és per al producte de qualitat. A més hi ha entrants gurmet com la bresaola, amanides i un tiramisú per acabar aquest homenatge. Els preus de les pizzes oscil·len entre els 10 i els 15 euros.

7- GNOCCHI 29

Aquest mes de setembre el restaurant de cuina italiana Benzina, situat al barri de Sant Antoni, va tornar a la càrrega amb el seu projecte de servei a domicili: Gnocchi 29. Aquest servei, pensat perquè els amants del restaurant en puguin gaudir sense la necessitat d'haver-s'hi de desplaçar, ofereix delivery i take away amb un packaging 100% biodegradable per gaudir a casa dels que presenten com els millors nyoquis de la ciutat. La carta, a banda d'aquests protagonistes de patata, també inclou una varietat de plats per compartir que sempre es mouen dins el receptari italià propi del local.

Entre els entrants destaquen la Big Burrata 250 g o el seu aplaudit Vitello Tonnato, que també és a la carta del Benzina. Dels nyoquis, els que més èxit estan tenint són els Gnocchi Clàssic amb ragout de conill. Tot i això tenen uns altres nyoquis que són pura tendència, els que estan fets de moniato i porten pesto de kale, bolets, avellanes i kale fregida. Els nyoquis que serveixen els fan ells mateixos a la cuina, dirigida pel xef Nicola Valle. Els plats principals i els entrants surten per entre 10 i 15 euros cadascun. Es poden fer les comandes directament al restaurant o a Glovo. Abans d'il·lusionar-se, cal tenir en compte que serveixen per franges horàries i no tota la setmana!

8-FAST KIBUKA

El Kibuka -tant el del carrer Verdi com el del carrer Goya- és un dels llocs de peregrinació dels graciencs i no graciencs amants de la cuina japonesa. El seu èxit es tradueix en cues els caps de setmana i ple als migdies entre setmana -fan menú-, ja que la seva aposta gastronòmica és senzilla, bona i amb preus honestos.

Però si el que voleu és que us ho portin a casa la vostra opció és el Fast Kibuka, la sucursal del restaurant especialitzada en delivery, amb una carta molt similar a la dels locals: makis, sushi, sashimi, els plats de cuina i les postres amb l'inconfusible segell Kibuka. La comanda mínima és de 25 euros als vespres i de 15 euros per dinar.

9- KM0 BY EL CHIGRE

Aquesta és la nova proposta de menjar a domicili que neix de la suma de forces de la sidreria i vermuteria El Chigre 1769 i la taverna gastronòmica Llamber, dos establiments sota la batuta del xef Fran Heras que ara ha creat aquest projecte per portar a casa la seva oferta de platets que fusionen la cuina catalana i asturiana, així com la sidra i el vermut. A més, el projecte té especial cura pel que fa a la sostenibilitat, i el menú està fet a base de productes ecològics i proximitat, amb un packaging 100% compostable i biodegradable i amb un delivery a través de la plataforma de missatgeria urgent Stuart, que té una flota de repartiment pròpia amb bicicleta.

A la carta hi ha des d'aperitius tradicionals -patates, olives, musclos, gambes o pop- fins a arrossos i dolços com el xuixo de xocolata o l'arròs amb llet. Durant el cap de setmana tenen l'oferta Pack Vermut per a dues persones per disfrutar a casa d'un aperitiu com cal, amb tot el que un vermut com toca ha d'incloure. Evidentment, amb la beguda inclosa.

10- ANITA FLOW

Realment, el nom és ideal per a aquest local de prop del metro Girona. I és que la seva carta té molt de flow. Bàsicament, perquè no és d'enlloc però té el millor de cada banda. A la carta del restaurant Anita Flow s'hi poden trobar des de receptes índies, com uns musclos tikka masala, fins a la cachapa veneçolana –cuixa de porc a baixa temperatura amb formatge– o un anticuchero de gambes i peix fet amb patates andines i salsa huacaína. Per si aquesta variada oferta no fos suficient, cal mencionar que la carta també és àmplia i que inclou fins i tot propostes de brunch com bols d'açaí, ous benedict, pancakes o ous tofonats. I per als addictes als plats nostrats, cal mencionar que hi ha croquetes i també canelons.

Tenen un bloc concret per a vegetarians on, entre d'altres, hi ha plats cuinats amb Heura. Estan disponibles a totes les aplicacions i, si teniu l'ocasió d'anar-hi, heu de saber que la carta de begudes també és generosa i que el local és molt ampli i, per tant, bastant segur des del punt de vista del covid. Els preus dels plats estan entre uns 7 euros els més barats i uns 15 els més cars.