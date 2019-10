L'hotel de Robert de Niro ja està en marxa a Barcelona

L'hotel Nobu de Barcelona celebra aquest dijous la seva esperada inauguració oficial fruit de l'aliança entre Nobu Hospitality, fundada per Nobu Matsuhisa, Robert De Niro i Meir Teper i Selenta Group, el grup hoteler propietat de Jordi Mestre. Amb 23 plantes d'alçada, allà on abans s'aixecava el Torre Catalunya s'hi troba ara aquest autodefinit com a 'lifestyle hotel', que combina, segons els seus propietaris, "luxe contemporani, disseny d'avantguarda i minimalisme japonès" com a principals reclams entre la competitiva planta hotelera de la ciutat.

L'hotel, ubicat a tocar de la plaça d'Espanya i davant mateix de l'estació de Sants, té 259 habitacions i suites. Entre totes aquestes destaca la suite Nobu, de 150 metres quadrats, ubicada a la planta 22 amb impressionants vistes a l''skyline' barceloní. A més, compta amb un spa i un gimnàs previstos per a començaments del 2020, així com espais per a reunions i esdeveniments corporatius, un saló central i sis sales de reunions.

L'experiència gastronòmica

L'hotel, en funcionament des del 19 de setembre, és també la seu del primer restaurant Nobu de la ciutat i el tercer a Espanya després de la seva arribada a Marbella i a Eivissa. Situat a la part alta de l'edifici, l'establiment té unes increïbles vistes de 360 graus sobre la ciutat i el mar. Als fogons segueix la filosofia iniciada per l'innovador xef Nobu Matsuhisa i homenatja els ingredients locals i els adapta a la cuina d'autor que han fet cèlebre a la marca Nobu internacionalment.

El xef del restaurant barceloní serà Hervé Courtot, que signa plats com el 'yellow tail sashimi' amb 'jalapeños' o el bacallà negre amb miso. Courtot dirigeix la proposta gastronòmica de Nobu Hotel Barcelona des de la seva posició de xef corporatiu de Nobu Hospitality, havent-se encarregat prèviament de la proposta de restauració de Marbella, Londres, Montecarlo, Moscou o Dubai. Aquest espai culinari obert al públic i als clients de l'hotel disposa d'una sala principal amb capacitat per a 200 comensals, un sushi bar i una cuina oberta on es desenvolupa tota l'activitat a vistes dels comensals.

La proposta de restauració es completarà a finals d'aquest any amb l'original bar Kozara, ubicat al lobby de l'hotel. Tindrà una carta de tapes locals i japoneses i còctels –amb generosa presència dels saques i whiskies–. En aquesta primera fase d'obertura, Nobu Hotel Barcelona obrirà part de les seves suites, el seu restaurant Nobu i el sushi bar, així com els seus espais per a esdeveniments i reunions. La resta d'habitacions i espais aniran cobrant vida entre finals d'aquest any i principis del 2020.

L'hotel, que fins al 31 de març del 2020 ofereix tarifes especials a tots els residents a Catalunya, ha estat dissenyat per Rockwell Group, signatura d'arquitectura i disseny de renom internacional. Materials naturals i orgànics d'inspiracions incontestablement catalanes com el del trencadís modernista de Gaudí es mesclen amb la tècnica tradicional del Kintsugi, l'art de reparar peces de ceràmica trencades amb or, plata o platí, per generar collages de materials arreu de l'hotel.

La marca Nobu

Nomenada una de les 25 marques més innovadores del món del luxe per 'Robb Report', Nobu Hospitality està classificada entre una selecció d'elit de marques de luxe globals. Fundada per Nobu Matsuhisa, Robert De Niro i Meir Teper, amb operacions que abasten cinc continents, la marca Nobu prospera a les capitals del món com una experiència d'estil de vida que se suma a les pròpies del destí.

Avui dia els Nobu Hotels han obtingut diferents reconeixements, incloent-hi els Hottest New Hotels de 'CNN Travel', el de Best Urban Hotel de 'Wallpaper', el Top North America Hotel de 'Luxury Travel Advisor' i l'Award of Excellence de 'Luxury Travel Advisor'. Aquesta carrera s'ha fet amb un pla molt ràpid, ja que el primer Nobu Hotel va obrir les portes el 2013. Va ser com a hotel boutique al Caesars Palace Las Vegas. Després han vingut el de Manila, el de Miami, el de Malibu, el de Shoreditch a Londres, el d'Eivissa o el de Los Cabos, entre d'altres. Riyadh, Chicago, Toronto, São Paulo, Atlanta, Tel Aviv i Varsòvia són algunes dels destinacions previstes per la cadena per instal·lar-s'hi aviat.