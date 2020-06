L'oli empordanès Olirium, premiat als EUA

El certamen internacional NYIOOC World Olive Oil Competition ha premiat amb dues medalles d’or les varietats Argudell 100% i Arbequina 100% de l'empresa catalana Olirium. El concurs, considerat un dels més importants del món per la seva neutralitat respecte els grans països productors, ha distingit aquests dos olis de la firma empordanesa: el primer, fet exclusivament amb la varietat local argudell, i el segon, cultivat en una finca d’agricultura regenerativa ecològica. El premi arriba a l'empresa, propietat del grup El Gran Teix, després que el jurat –amb professionals de 13 països– analitzés durant cinc dies els 1.000 olis de tot el món que s’hi van presentar.

Aquests guardons se sumen als obtinguts recentment a la Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition, on es van presentar 500 olis de tot el món. Aquest certamen, que enguany celebra el vintè aniversari, és un dels més importants als Estats Units i considerat el cinquè en el rànquing global.

La marca Olirium, creada el 2008, té els orígens a principis de la dècada del 2000, quan van plantar les seves oliveres. Amb 3.500 arbres propis i 3.500 d'arrendats, la firma productora té una finca de 15 hectàrees d’oliveres a Fontanilles (Baix Empordà), a 35 metres per sobre del nivell del mar. En total, té una producció de 20.000 ampolles d'oli. Actualment ha iniciat l’exportació al Regne Unit i a Austràlia.

A la finca de l’Empordà, on conviuen arbres centenaris amb arbres joves, es produeix oli mitjançant processos d’agricultura regenerativa i ecològica. Tal com expliquen des de la firma, no s’utilitzen herbicides ni pesticides químics o sintètics, i es revitalitza el sòl amb cobertes vegetals específiques per millorar l’ecosistema augmentant la matèria orgànica i capturant carboni al sòl.