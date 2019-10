2.600 pàgines per saber-ho tot del pa

Quatre anys investigant, provant, estudiant i tastant pa. Això és el que ha fet un equip de cuiners per aconseguir, després de tot aquest temps de feina, publicar 'Modernist bread' (Phaidon), la bíblia del pa que arriba a les llibreries l'1 d'octubre en castellà.

Es tracta de l'estudi més gran fet sobre el pa fins avui i per això l'obra consta de 5 volums i més de 2.600 pàgines que expliquen des de l'origen del pa fins a receptes de pans de tot el món o investiguen tots els processos científics implicats en la seva elaboració. A més, les fotografies espectaculars serveixen per il·lustrar tota aquesta investigació i la diversitat de pans que existeixen. L'equip de cuiners conegut com a Modernist Cuisine són un equip multidisciplinari que ha visitat més de 50 ciutats en 20 països per aprendre com es fa el pa.

Els amants del pa ja tenen, doncs, un nou objecte de desig, ja que totes les receptes que apareixen han sigut provades per ser fetes a cuines professionals i domèstiques.