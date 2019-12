6 plans per Nadal i Cap d'Any

Les festes nadalenques les celebrem tots. Per voluntat, per casualitat o perquè no hi ha més remei, en algun moment entre el 24 de desembre i el 6 de gener et trobes entaulat i complint amb algun dels tòpics que marca la tradició per a aquestes dates. Potser per això, molts hotels i restaurants de la ciutat de Barcelona i d'arreu del país es llancen a complir les tradicions. Però cadascú a la seva manera. A vegades, és la mateixa tradició però en un altre ambient, ja no sembla que estiguem en aquell etern bucle...

Tradició i modernitat (unides pel luxe)

Una proposta que ho té tot és la que fan a l'Hotel Majestic de Barcelona, en què reuneixen en un mateix lloc la tradició nadalenca i una tendència gastronòmica que no ha deixat de créixer els darrers anys. Es tracta del seu brunch nadalenc, que reuneix en format lliure moltes receptes típiques del dia 25 al migdia amb moltes altres típiques d'aquesta espècie d'esmorzar-dinar que tan a gust hem incorporat a les nostres vides.

Per 140 euros per persona –i entre les 13 hores i les 16– es poden degustar en aquest hotel centenari del passeig de Gràcia plats com terrines nadalenques i foie-gras, salmó marinat amb cinc pebres, pernil d'aglà i embotits ibèrics, o una selecció de formatges artesans. A continuació, des de les cuines que dirigeix Nandu Jubany proposen ostres, llagostins, escopinyes, cloïsses i musclos del delta de l'Ebre. Entre els plats més forts hi ha sopa d’escudella barrejada, ous Bénédictine, canelons nadalencs, croquetes de camarones i allioli de safrà, arròs sec amb espardenyes, garrí rostit amb poma, caldereta de llamàntol, filet à la broche, ànec canetón amb naps i peres, trinxat de col i patata, llobarro a la brasa Josper amb fonoll i taronja, i garotes gratinades al cava.

Per postres hi ha troncs nadalencs i rebosteria variada. El format d'aquest brunch és de bufet lliure i cada comensal pot repetir dels plats que més l'hagin satisfet. El dinar va acompanyat d'una selecció de vins feta pel sommelier de l'hotel, xampany Moët Chandon i s'acaba amb una barra de gintònics. L'endemà, per Sant Esteve, el menú és de 80 euros i inclou cinc entrants, escudella, canelons, turbot i diverses postres.

Per als que discrepen al 100%

Una bona opció gastronòmica per Nadal és menjar el que t'agrada, independentment del que marca la tradició. Aquesta és l'aposta que han fet al restaurant Casa Ángela, ubicat davant de la Sagrada Família però molt lluny de ser un restaurant turístic. El local ofereix menús que van dels 28 als 44 euros fins i tot els dies de Nadal i Sant Esteve. Menús que ofereixen el millor de la casa, les seves racions i les seves tapes.

El menú més extens inclou amanida de tomàquet Raf, braves amb la recepta picant de la casa, les seves alabades croquetes de pernil ibèric o calamarsets, gambes XL a l'allet i musclos del delta de l'Ebre a la marinera. Per als segons plats es pot escollir entre carré de xai confitat amb mel romaní o xocolata i llom de corbina amb puré de moniato. Inclou vins Verdejo i Rioja i les postres a triar de la seva carta. Celebrar el nadal i fugir-ne al mateix temps mai havia sigut tan senzill.

L'opció tradicional més ben feta

Si quan arriba Nadal l'única opció vàlida que contemples és seguir les tradicions, una bona opció és el restaurant Windsor, on hi ha tot el que la tradició reclama acompanyat d'alguns altres plats molt llaminers que no perden gens de vista les arrels catalanes de la casa ni tampoc el seu segell de qualitat, basat principalment en una matèria primera de primer nivell. A part de l'escudella amb carn d'olla i dels canalons de l'àvia amb la beixamel tofonada, el seu menú per Nadal i Sant Esteve, inclou entrants com el tàrtar vegà de remolatxa amb poma i alvocat; l'amanida tèbia de verdures rostides amb miso, puré de bròquil i sèsam; una hamburguesa de vieires amb un toc de mostassa i amanida d’alga wakame; l'amanida de llagostins amb alvocat, vinagreta pico de gallo i nachos cruixents o la terrina de foie d’ànec micuit amb torrades de plum-cake. Plats que ens resulten familiars però que tenen un twist que els fa més altament desitjables que de costum.

Entre els plats principals, en aquest reconegut restaurant de l'Eixample treuen els pesos pesats amb plats com: calamarsets de costa amb carxofes del Prat al buit i papada cruixent; rap amb salsa de garotes i carbassó espiralitzat; turbot amb albergínia cuita a baixa temperatura, salsa de miso i sèsam; peu de porc “sense feina” farcit de Perol i bolets amb peres al gingebre; filet de bou amb foie a la graella, amb moniato i reducció de Porto; o pit de pintada al buit amb suc del rostit, prunes, orellanes i pinyons. L'espatlleta de xai de llet a les 12 hores amb parmentier és potser el plat més contundent del seu menú nadalenc, que surt per 89 euros amb les begudes a part. Per postres es pot triar entre gelat de Xixona amb escuma de nata, avellanes i brownie sec; fruita de temporada amb sorbet de fruites tropicals, o ravioli calent de pa amb oli i xocolata.

Per als amants de la ciutat (i la bona carn)

Quan s'acosta Cap d'Any, molts cops el millor que ens pot passar és tenir el lloc de la festa ben a prop. Sobretot, si aquell dia és laborable. Si hi ha una nit esperada durant l'any, aquesta és laborable, com passarà enguany. En aquest sentit, pot ser una bona solució tenir la taula parada i la festa a punt al centre de Barcelona: tot en un únic espai. Aquesta és la proposta del restaurant Mr. Porter, ubicat a l'Hotel Sir Victor.

Des de les 20.30 hores del 31 de desembre, Mr. Porter ofereix un pla a totes aquelles persones que desitgin gaudir de la seva versió exclusiva d'una steakhouse i de l'afterparty A night with the fox New Year's Eve Edition. El menú, que està compost per vuit plats, comença amb un còctel de benvinguda i segueix amb la famosa Focaccia Mr Porter; el porro rostit al forn Taboon; un carpaccio de Roast Beef; un carpaccio d'alvocat amb caviar de beluga; el llamàntol a la brasa amb mantega de fines herbes; els espàrrecs a la brasa amb pebrots de padró; el filet de Chateaubriand (300 grams) amb foie-gras; els Mac'n'Cheese amb tòfona. Les postres són les habituals d'aquest nou restaurant de la ciutat, que gaudeixen d'una molt bona reputació. El preu són 145 euros per persona i permet accedir a la festa de després. També inclou el còctel i el raïm amb el cotilló. L'hotel ofereix un pack per a dues persones que inclou el sopar de gala, la festa al club de l'hotel, una nit d'allotjament, l'esmorzar de l'endemà i dos tractaments d'aromateràpia.

Escapar en direcció sud

Si la qüestió es escapar de la ciutat, Catalunya és un país on hi ha opcions de sobres. En direcció sud es pot canviar d'any en un entorn molt singular i amb una gastronomia molt elaborada. Es tracta de Villa Retiro, a Xerta, on el biestrellat xef Fran López ha preparat un menú en què les delícies de la cuina ebrenca són el principal atractiu. Tarrina de foie; cigala en dues coccions; coca de sardina de l'Ametlla de Mar i mollete; el caneló de la iaia; rom de la Ràpita; un lingot cruixent de vedella melosa; i una falsa mandarina de Xerta recoberta de crema de mandarina i farcida de cítrics i xocolata són els plats que formen part del menú. El darrer plat és el joc de xocolates, de diferents intensitats i textures. Vins de la DO Terra Alta i cava Torelló Brut són alguns dels atractius d'aquest menú, que surt per 120 euros.

Villa Retiro, el primer hotel de cinc estrelles de les Terres de l'Ebre, és una casa d'un indià que amb la fortuna que va fer a l'Argentina va construir una mansió modernista amb un jardí tropical molt singular, en què pots descansar el dia que deixes de treballar. Des del 2006, els germans López Gilabert hi tenen l'hotel i restaurant, que té una estrella Michelin. Per Cap d'any hi ofereixen també un pack per 580 euros, que inclou el sopar de Cap d'Any, la nit d'hotel per a dues persones i l'esmorzar de l'endemà.

Escapar direcció nord

Si per canviar d'any el millor pla que us ve al cap és escapar-vos de l'enrenou de la ciutat, l'hotel gironí Casa Anamaria pot ser una bona proposta. El xef de la casa, Víctor Trochi, s'ha encarregat que la festa sigui memorable gràcies a un menú de Cap d'Any basat en el producte, però en què la innovació tècnica fa un gir als plats de sempre. Per celebrar l'arribada de l'any nou, s'hi podran degustar plats com els caramels d'anacards; la coca de pistatxo amb gerds i anxova; el donette de foie i blat de moro; el meló i caviar d'esturió baerii; el caputxí de bolets i carbassa amb amaretto; l'amanida Waldorf de pollastre de Bresse i cranc reial; el llamàntol pescat aquí gratinat amb duxelle, xampinyons i pernil ibèric; o el filet de vedella de pastura amb tòfona del Perigord. I per postres, xocolata, torró i dolços nadalencs.

Després del sopar de gala, Casa Anamaria ofereix ball i festa per a tots els assistents. L'establiment ofereix el sopar i la festa de manera singular per 180 euros per persona i el pack amb nit inclosa per 300 euros per cap. Restaurada i convertida en hotel de luxe el 2014, Casa Anamaria és un dels quatre únics Relais & Châteaux de Catalunya. L'hotel, amb quatre estrelles i ubicat en plena natura, permet completar l'experiència amb diversos tipus de tractaments al seu spa.