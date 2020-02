La primera ruta gastronòmica d'Ametller Origen farà parada a L'Éclair de l'Hotel Palace

La primera Ruta Gastronòmica Ametller Origen fa parada al restaurant L'Éclair, situat al final del majestuós hall de l'Hotel Palace de Barcelona. En aquest luxós emplaçament es servirà el menú que han ideat des de la reconeguda cadena d'alimentació per a la seva primera ruta gastronòmica a la ciutat, que també tindrà lloc en dos altres restaurants: El Racó d'en Cesc i el Restaurant Terra.

Durant tot el març, el menú ideat pel xef executiu del Palace Barcelona, Daniel Padró, posarà els gustos de finals d'hivern a sobre del plat de la manera més selecta. El primer plat es un aperitiu en forma de coca fina de calçots amb romesco, caviar de vinagre i brots tendres. El segueixen uns entrants compostos per uns pèsols escaldats amb cansalada adobada, rovell confitat i cebetes brasejades i, com a plat principal, està previst servir daus de peix de llotja en salsa verda amb carxofes. Les postres, un pastís de pera bourdaloue al caramel amb espècies, ha estat ideat ad hoc pel xef pastisser de la casa, Miguel Costa. La proposta, que se servirà tant de dia com de nit en el citat espai del Palace, té un preu tancat de 35 euros. En aquest preu hi ha inclosa una copa de vi, altres begudes i cafè.

A banda de la proposta gastronòmica, L'Éclair també fa una proposta musical, ja que el restaurant ofereix el seu servei al voltant d'un piano ubicat al mig de l'espai. El piano, que ofereix sessions de 20.00 a 22.00 hores dijous, divendres i dissabtes, estava inicialment a la sala contigua. De fet, en aquella sala va ser on Freddie Mercury i Montserrat Caballé es van conèixer el 1987. De fet, va ser amb aquest piano amb el qual ell va tocar per primer cop per a ella.

Tot i l'estètica afrancesada de l'espai, la proposta gastronòmica s'adapta a través de la seva carta a l'essència de la ciutat, "reforçant els productes de temporada i elaboracions mediterrànies", tal com expliquen des del mateix establiment. De fet, asseguren, l'objectiu del restaurant és convidar el client de l'hotel "a tastar els gustos locals, amb una clara voluntat de compartir la nostra cultura gastronòmica amb els visitants i de fer-la gaudir als barcelonins".