El pa gallec que triomfa en ple confinament ve de Mondoñedo, Lugo

Fer pa casolà s'ha convertit en un dels entreteniments preferits del confinament. I el forner Waldo González, que regenta un petit negoci de trenta metres quadrats –obrador inclòs–, ha decidit fer arribar a qualsevol punt de la Península Ibèrica "els millors ingredients" per elaborar artesanalment el pa típic de Mondoñedo, a Lugo. La seva idea, per ara, sembla que ha caigut en gràcia.

"Jo soc de Mondoñedo i no penso sortir d'aquí per a res, en el sentit que mai he viscut en cap altre lloc", explica el forner, que es declara "orgullós simpatitzant" de viure al món rural. Així ha sigut com, sense moure la seva residència d'aquest municipi de Lugo de 3.600 habitants, ha expandit el seu negoci amb èxit a través de la xarxa, ja que en poc menys d'una setmana ja va començar a veure com superava els dos centenars de comandes diàries.

En un moment en què "tothom vol fer coses a casa", González es va adonar que era l'oportunitat idònia per "buscar noves vetes de mercat" i donar a conèixer el seu producte artesà, ja que fer pa a casa "dona una gran satisfacció personal", explica l'artesà del pa. El pack que ven conté tres quilos de farina de força provinent de l'Aragó, un quilo de farina de blat gallec (collit a les valls de Lourenzá, Mondoñedo i Valadouro), 1,5 litres d'aigua d'una font de Galícia, 80 grams de sal, una guia per elaborar el pa i el més important, un quilogram de massa mare, ferment criat al seu forn, anomenat Rubal, des del 1965.

Un kit amb tot menys "unes mans"

"L'únic que li falta al kit són unes mans per pastar i un forn per coure el pa, ni més ni menys", assegura a l'agència Efe aquest emprenedor, que curiosament va néixer el mateix any que la massa mare del Rubal que ara distribueix. Diu que l'enfornat ha de ser de 220 a 240 graus. Sobre el sabor del forn "de llenya" avisa amb ironia que no es pot aconseguir d'altra manera que amb llenya.

Pertany a la tercera família que regenta aquest establiment. La seva dona i ell van treballar diversos anys en diferents mitjans de comunicació, es van dedicar a l'hostaleria i ara són forners. Els anteriors propietaris del Rubal els van ensenyar l'ofici i, tretze anys després, la parella es llança al comerç en línia. El kit es ven per 24 euros de dilluns a dijous a la plataforma de l'Ajuntament de Mondoñedo (https://themondonedovalley.com/) i el temps d'enviament oscil·la entre 24 i 48 hores.

Una de les claus fonamentals del pa de Mondoñedo, explica, és l'aigua. Per això afegeix al paquet una ampolla de Cabreiroá, perquè és la més semblant a la del seu municipi, a causa de la quantitat de calç que porta, indica. La idea del paquet que ara triomfa va començar a gestar-se fa temps. El Waldo i la seva dona tenen una caseta que porten a fires i festes per ensenyar l'ofici. Els col·legis van mostrar interès per la seva unitat didàctica i van començar a fer tallers en centres educatius. En aquest moment es van adonar que als nens els encantava pastar.

En ple confinament

Fa poc, ja en confinament, van fer una trucada de vídeo amb els seus nebots perquè aquests volien fer pa a casa. Mentre el Waldo els explicava el procés en directe a través de la pantalla, ja començava a pensar que era el moment de llançar el pack. Sens dubte, "arriba per quedar-se" després de la quarantena, esgrimeix aquest forner, que ja prepara nous productes per a la venda en línia. Els primers seran altres paquets amb farines diferents perquè la gent "reconegui els diferents sabors, aromes i textures".

Està estudiant també la possibilitat de vendre fora de la Península, ja que assegura que "hi ha molta demanda" a Ceuta, Melilla i a les illes. També a Suïssa, on, per la seva quantitat de migrants gallecs, creu que seria una bona opció. A causa del seu sobtat èxit, es troben desbordats. Els nou treballadors del forn han hagut de traslladar-se a una nau amb la massa. La tallen, la pesen, l'envasen. I així, unes dues-centes vegades al dia per elaborar les comandes en temps i forma.

A més, el Waldo també ofereix un tracte directe als seus clients per mitjà de WhatsApp. Li envien fotos del pa que han fet i ell els diu què han de millorar. Perquè la preparació sigui més senzilla, s'han animat també amb un tutorial en vídeo. "És fàcil però cal posar-li molt d'afecte", sosté aquest expert. "A vegades l'encertes i a vegades falles, però en aquests temps difícils cal prendre decisions per buscar noves oportunitats de negoci amb la mateixa mentalitat", afegeix el forner, que confia en la supervivència de la seva idea un cop acabi la moda de fer pa per l'enclaustrament obligat.