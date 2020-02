Totes les delícies del nostre mar i la nostra muntanya, al nou restaurant Cadaqués

El grup de restauració Sagardi ha obert al concorregut Pla de Palau de Barcelona un restaurant d'inspiració purament mediterrània que té el receptari català com a manifest fundacional. El local, al qual han batejat amb el nom de Cadaqués, té una carta completa però no excessiva en la qual no es troba a faltar cap dels plats més estimats de la cuina del país i que, a més, proposa algunes preparacions tradicionals que no són tan conegudes ni habituals per al gran públic.

En la seva carta hi destaquen clàssics mainstream com l'amanida russa, l'empedrat, les croquetes de pernil ibèric o la coca de recapte al costat de plats que ja no es veuen tant. Per exemple, una amanida d'espinacs amb pedrers d'ànec, una llengua de vaca a la vinagreta o una truita sucosa amb romescada de gambes.

Del nou projecte dels germans Lopez de Viñaspre, que presenten com "tota una declaració d'amor a la cuina mediterrània on mar, muntanya i horta es fonen", en destaca també l'aposta pel producte en estat pur i amb una intervenció mínima. Tant és així que la carta proposa peix i marisc de forma breu i anuncia que cada dia hi ha novetats segons com hagi anat la pesca. El peix, que compren directament als pescadors "sense intermediaris", el cobren a pes.

Un altre punt fort de l'establiment són les carns. Tant les cuinades a foc lent, com les que fan a la brasa, un dels grans emblemes del Grup Sagardi, que té més de 30 establiments oberts arreu del món. En el primer bloc destaquen plats com els peus de porc farcits de botifarra del perol amb gambes, o el fricandó amb moixernons. En el segon, els costelles de xai del Pirineu cuites amb sarments. Una altra particularitat de l'espai son els arrossos, que allí cuinen a la llenya. Entre els que proposen destaquen receptes com el de l'arròs brut de sípia, rap i closca, o també el d'ànec amb salsafins o el de conill amb cargols. El preu mitjà està al voltant dels 50 euros.