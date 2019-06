Oh Bo compleix cinc anys allargant la seva essència fins a la nit

El Restaurant Oh Bo arriba al seu cinquè aniversari consolidat com un llaminer punt de trobada a l'Upper barceloní –carrer del Dr. Fleming, 15– i amb canvis estètics que enfoquen el local més de cara la nit. La propietat ha modificat alguns aspectes de l'espai perquè sigui més intimista i més càlid i perquè, després del sopar, la música agafi protagonisme i s'hi pugui seguir gaudint de la vetllada.

L'espai destaca a nivell gastronòmic per la seva cuina de mercat, amb productes ecològics i de proximitat, manipulats mínimament a la cuina: fruites i verdures acabades de portar de l'hort, ous ecològics, peix de llotja i carn de vedella eco de Cal Tomàs del Pallars Jussà. Les postres són totalment artesanes i s'elaboren a la casa, a excepció dels gelats. A la carta també hi ha algunes propostes veganes i altres d'aptes per a celíacs.

Sota aquests paràmetres, la carta proposa entrants que van des d'amanides i sopes de temporada a plats per compartir com l'hummus, les seves OhBravas, anxoves del Cantàbric, formatges artesanals, carbassó farcit de verdures rostides o burrata artesana. Els plats principals són molt més elaborats però també tenen el producte com a protagonista. Per exemple, hi destaquen l'ou 'poché' al vi negre amb Parmentier trufat; pop cuit a baixa temperatura sobre llit de patata al forn i acompanyat d'una salsa d'all negre i tinta de calamar; marisc del dia, 'ceviche' de reig, bistec tàrtar a la 'parissienne', tàrtar de salmó amb poma, alvocat i gingebre o rosbif amb salsa tàrtara. Entre l'extensa varietat de postres que ofereixen destaquen els pastissos que fan ells cada dia: pannacotta de Bailys, Tatin amb base de pa de pessic d'anís o brownie amb gelat de vainilla.

La interiorista Isabel López Vilalta és la responsable del local, que durant 5 anys ha mantingut l'estructura original de l'obra, en la qual es combinen materials com el ferro i la fusta, tots dos escassament tractats. En aquesta nova etapa, el local manté la seva estètica diürna, lluminosa, i està connectat visualment amb l'exterior –on té una terrassa a la qual es pot anar amb mascotes–, però a la nit es transforma en un espai més acollidor gràcies al seu sistema de cortines i il·luminació amb espelmes.