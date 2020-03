El restaurant Nikkei 103 reformula la carta per "recuperar sabors tradicionals" peruans

El 1899 un vaixell amb 790 treballadors japonesos va atracar al port de Callao, al Perú. Era el primer de molts altres, que van dur fins al Perú no només mà d'obra japonesa, sinó també vestigis de la cultura i de la gastronomia nipona. Aquests migrants van arrelar al seu nou país i a les seves cuines. En aquell moment naixia la cuina nikkei, una de les fusions gastronòmiques amb més projecció dels últims temps.

A Barcelona, ciutat afortunada a nivell gastronòmic, hi ha la possibilitat de degustar una suculenta representació d'aquesta fusió, concretament al Nikkei 103, un local en ple Eixample on qui pilota els fogons és ni més ni menys que net d'un d'aquells japonesos que van arribar al Perú. Gustavo Sugay, nascut a Callao i que es defineix com a "100% nikkei", és l'autor de la nova carta de l'establiment, que ja porta temps implantat als baixos de l'Hotel Axel, situat a Consell de Cent amb Aribau.

La nova proposta del Nikkei 103 volia, en paraules de Sugay, "recuperar sabors tradicionals però adaptats als nous temps i als paladars d'aquí". "No pretenem escapar cap a la innovació ni pretenem despuntar en invencions rocambolesques, només fer una cuina nikkei real i autèntica", assegura el peruà, format al costat del sushiman Hiro, de l'Associació Peruano-japonesa de Lima.

En la nova carta destaquen els plats freds elaborats a la barra, entre els quals hi ha el tataki nikkei (de tonyina segellat amb chalaquita de iuzu i togarashi d'ají); els uramakis, d'entre els quals destaca l'anticuchero (de reig amb llagostí arrebossat amb panko, alvocat, salsa anticuchera i moniato cruixent), i el Tòquio roll (de tonyina amb alvocat, cogombre, llagostí arrebossat amb panko, salsa oriental d'ostró i oli de sèsam). Un altre gran clàssic de la casa són els ceviches. Per exemple, el nikkei (amb tonyina, llet de tigre, soja, gingebre i alvocat). Entre els plats calents sobresurten el yakimeshi d'ànec (arròs saltejat al wok amb ànec, rovell d'ou, pak choi, shoyu, edamame i ceba japonesa), o les gyozes de garrí (cruixents i amb emulsió de salsa anticuchera).