El restaurant Sintonia reobre amb les Mercès invitades i amb carta de menjar per emportar-se

El restaurant Sintonia –ubicat al número 249 del carrer Rosselló de Barcelona– torna a obrir les portes després de l'obligada clausura pel coronavirus. El 24 de setembre, festa local de la patrona a Barcelona, ha sigut el dia escollit per aquest establiment, que forma part de Gallery Hotels. El restaurant reobre amb una carta ad hoc i amb la nova incorporació del maître Julià Duque, que anteriorment havia estat al Marea Alta i al Martínez. L'expert ha ampliat la carta de vins i serà qui s'encarregui a la sala del plat estrella del local: el bistec tàrtar. Als fogons hi serà el xef Pablo Tomás, amb experiència al Drolma o a El Bulli i que aquest estiu ha estat liderant el projecte Salicòrnia, que el grup hoteler té a Mallorca.

El restaurant, que s'erigeix com un espai ideal per a temps de pandèmia per la seva àmplia terrassa, proposa una carta específica pensada per als clients d'aquí que pretenen acompanyar de moltes propostes fora de carta, com ara les tòfones i els bolets, als quals ja no els queda gaire per arribar. Entre els plats de la renovada carta destaca el caneló de farsa tradicional amb salsa de foie, l'arròs mariner amb gamba vermella i nyora o el croissant fumat amb crema de llet, tres dels plats estrella del restaurant que esperen acompanyar les vetllades dels comensals d'aquest espai a tocar del Palau Robert. Entre aquests clàssics de la casa hi haurà també el bistec tàrtar, que preparen amb carn de vaca madurada.

A banda dels greatest hits gastronòmics també torna la seva fórmula de migdia. L'opció ofereix un acompanyament a triar més la beguda –aigua, vi, cervesa o refresc–, més pa més un postre afegint cinc euros al preu del plat de la carta escollit per dinar, que van dels 8 als 45 euros. El restaurant també ha creat una nova carta de menjar per emportar-se que inclou els plats citats i, a més, plats com l'amanida de tomàquets, ceba vermella i gaspatxo de tomàquets verds o l'hamburguesa de rossa gallega, cheddar i mostassa antiga. Com que la tornada es produeix el dia de la Mercè, el restaurant invitarà a dinar o sopar les Mercès que el dia 24 de setembre hi acudeixin acompanyades de dues persones.