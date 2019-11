Els restaurants Cachitos enceten unes jornades dedicades a la tòfona i els bolets

L'arribada de la temporada dels bolets i la tòfona sempre es deixa notar en les cartes i propostes de molts restaurants de la ciutat. Entre aquests, uns dels que més cas els fan són els restaurants Cachitos de la Rambla de Catalunya i de la Diagonal, que han presentat una sèrie de plats ideats pel xef Josemi Manzanal amb aquests dos ingredients de tardor tan nostrats.

Del 20 de novembre al 8 de desembre aquests dos restaurants serviran una sèrie de propostes especials al voltant del món dels bolets i la tòfona, tant negra com blanca. Entre els plats més destacats hi ha el consomé de ceps i tòfona negra, el brioix amb tòfona negra, el chuletón picat a ganivet amb tòfona negra o blanca, la croqueta de cua de bou i tòfona blanca, les carxofes amb rovellons, pèsols, trompetes, papada i tòfona negra, el caneló de faisà, foie i tòfona negra, l'arròs cremós de ceps i tòfona negra o el garrí desossat i cruixent en demi-glace de tòfona negra.

Els xefs José Vega i Lluís Rosich, dels locals de Rambla Catalunya i Diagonal, adapten regularment les seves cartes als productes de temporada. Tot i això, hi ha alguns clàssics com els arrossos de llagosta o de calamarets o l'arròs caldós de llamàntol que són inamovibles de la carta. La tonyina bluefin en tàrtar o en tataki, els ous trencats amb llamàntol, les gambes de Palamós, els peixos de llotja i plats de carn com l'steak tàrtar de filet, la mitjana de vedella DO Galícia o el filet de vedella amb foie conformen la llista de hits d'aquests dos locals, que tenen les tendències gastronòmiques i la cuina mediterrània com a guies essencials. El preu mitjà dels dos locals a la carta comença als 40 euros.