Menjar a passeig de Gràcia mai havia estat tan bé de preu

Un total de 21 restaurants se sumen enguany a la III edició del festival gastronòmic Passeig de Gourmets, en la qual presentaran les seves propostes gastronòmiques a preus populars en diferents formats. El festival, que tindrà lloc del 12 al 22 de març, oferirà una ruta de platets per 7 euros, menús degustació per 50 euros, nits a quatre mans amb estrella Michelin i una agenda d'experiències gurmets.

En nom dels cuiners, Carme Ruscalleda ha assegurat aquest dijous en la presentació que "la llum de passeig de Gràcia és per compartir, la gastronomia suma i apropa la gent i sedueix gràcies al festival Passeig de Gourmets, que concentra i mostra el talent dels xefs que presenten la seva oferta, disponible els 365 dies de l'any". El president de l'Associació del Passeig de Gràcia, Luis Sans, ha assenyalat que el festival permet a la gent "descobrir els restaurants de la zona i gaudir de la nostra gastronomia" i ha expressat la seva satisfacció per "arribar a aquesta tercera edició amb el suport de grans xefs com Carme Ruscalleda, Martín Berasategui, Nandu Jubany, Fina Puigdevall, Rodrigo de la Calle o Aurelio Morales".

Passeig de Gourmets va néixer el 2018 i, des d'aleshores, en les seves dues primeres edicions de vida ha servit en total més de 20.000 platets i 4.000 menús degustació. En les seves cites a quatre mans, el festival ha reunit grans xefs com Martín Berasategui i Paolo Casagrande (al restaurant Lasarte, del Monument Hotel), Joan Roca i Rafael Panatieri (el 2018 a l'antic restaurant Roca Moo, de l'Hotel Omm), Carme Ruscalleda i el seu fill Raül Balam (al restaurant Moments, del Mandarin Oriental), Nandu Jubany i Carles Gaig (al restaurant Solc, del Majestic Hotel) i Aurelio Morales i Nathan Minguell (a l'Hotel Claris).

Amb l'objectiu de seguir creixent en nombre de visitants i plats distribuïts, el festival ha incorporat aquest any xefs com Fina Puigdevall, Rodrigo de la Calle i Miguel Ángel Mayor. A la presentació, que ha tingut lloc a l'hotel H10 Casa Mimosa, el restaurant de l'establiment ha presentat la seva proposta per al festival, un caneló de melós de vedella amb beixamel trufada.

Tres llocs a tenir en compte del festival:

LA VINOTECA TORRES

Un espai exclusiu al passeig de Gràcia amb una proposta culinària i enològica singular que ofereix la possibilitat de degustar –i comprar– un centenar d’ampolles de vi, que també ven a copes. La seva proposta gastronòmica es basa en el producte de temporada, de proximitat i de qualitat. A la ruta de platets proposa un cruixent de tapioca amb gall del Penedès, llagostins i romesco de festucs. També fa un menú degustació per 50 euros. A més compta amb l'experiència gastronòmica anomenada Enòleg per un dia, amb el celler Jean Leon el 22 de març a les 18 hores, per al qual es necessita inscriure's a l’establiment.

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Aquest cinc estrelles gran luxe de Barcelona compta actualment amb una àmplia oferta gastronòmica signada pel xef Nandu Jubany. La més recent és el Solc, un restaurant que ret homenatge als productes que la natura més pròxims ofereix des de temps remots a la cuina catalana. A la ruta de platets, servirà capipota amb cigrons i llagostins. Tindrà un menú degustació per 50 euros i un menú a quatre mans de Nandu Jubany i Fina Puigdevall el 28 de març per 160 euros. Com a experiència gurmet, el dia 16 de març oferirà una experiència gratuïta anomenada Posa’t el davantal.

SINTONIA

Cuina tradicional renovada que arriba a Barcelona comandada per Pablo Tomás, que ofereix cuina sana, guisada a foc lent i a la brasa. El local està ubicat al carrer Rosselló 249. A la ruta de platets ofereix bomba suflada de cua de bou al vi negre i tou dels til·lers. També ofereix un menú degustació per 50 euros. En les experiències gurmet proposa un taller de bistec tàrtar el dia 18 de març, que costa 10 euros.