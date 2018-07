Un 'take away' japonès (però no només)

Tret que utilitzis alguna apli tipus Glovo, on tens tot el món (gastronòmic) al teu abast, normalment els 'take away' estan adscrits a algun tipus de cuina molt concret. Tot i això, cada cop tenim més al cap plats que venen de diferents llocs del món i que no volem perdre'ns el dia que decidim rendir-nos al plaer que ens portin un sopar suculent a casa, on l'esperem amb pijama o, amb aquestes calors, amb alguna cosa que s'hi assembli.

Potser perquè han parat l'orella a aquesta tendència han tingut èxit a Monster Sushi, una empresa que va començar fent menjar japonès amb un local a Gràcia fa vuit anys, que després va obrir el Robata a Enric Granados i que ara ha obert un altre local a l'Eixample: a Muntaner 155. Tot i que la seva carta és majoritàriament japonesa, ofereixen plats d'altres zones del món, com per exemple el Perú, d'on evidentment han seleccionat el 'ceviche' com a producte estrella. També hi ha 'gyozas' xineses, postres nord-americanes o l'amanida de mango amb mel i mostassa.

En conjunt, una carta extensa en la qual es pot triar deixant-se portar pel nivell de caprici del dia. Pel que fa a la cuina, cal destacar la qualitat del producte, que és molt més alta que a la majoria dels restaurants 'take away' de la ciutat, on molts cops donen gat per llebre perquè, com que ja no hi ets quan t'ho menges, ja no et queixaràs.

Els 'uramakis' són molt llaminers i n'hi ha molta varietat. Dels que jo he tastat, em quedo amb els 'uraceviche' i els 'unicornio'. El primer s'explica per si sol i el segon porta llagostí arrebossat i cogombre i va recobert de tonyina marinada. Bonsíssim! Van en paquets de vuit peces i, a la carta, hi ha paquets mixtos.

Vaig tastar un plat fantàstic que es deia Spicy Beef i que portava filet de bou, cacau i cebes tendres saltades i una salsa boníssima de la qual no diuen ni piu. Un plat que no seria factible si la carn no fos bona. Per cert, el 'yakisoba', també genial. I mira que amb això estem tots ja bastant afinats. La quantitat de 'yakisoba', almenys en el meu cas, bastant generosa.

Espero que tingueu una experiència tan grata com la meva. Només dos apunts més. Tenen servei de repartidors propi, amb el que això suposa de positiu per a aquests treballadors, que poden tenir contractes més estables, i a més així sabem on es paguen els impostos. D'altra banda, els preus no són baixos com en molts 'take away', però, si l'àpat substitueix anar a sopar fora, et costa menys i gaudeixes igual. Per menys de 25 euros et cobren 3 euros per portar-t'ho. Per més import, és gratis. Distribueixen a tota la ciutat.