Torres llança Vinyarets, una selecció de vins que exalta la diversitat del Penedès

El celler Torres presenta Vinyarets, una selecció de vins del Penedès elaborats amb varietats tradicionals, que pretén "mostrar la diversitat, riquesa i singularitat d’aquesta terra vitivinícola mil·lenària", tal com explica la firma. Com a productors arrelats al territori des del segle XVII, aquest projecte "ret homenatge al paisatge del Penedès, un mosaic de vinyes entre el mar i la muntanya que conformen indrets de gran bellesa", afegeixen.

La col·lecció s’estrena amb un vi negre de l’anyada 2018, elaborat amb garnatxa, ull de llebre i sumoll de vinyes seleccionades que busca la suavitat i la frescor per damunt de la concentració. Per a Miquel Torres Maczassek, cinquena generació de la família dedicat a la producció de vi: "Aquest és un vi de paisatge, un vi que ens acosta a la suavitat del paisatge del Penedès, amb els seus turons, les seves muntanyes i el treball ben fet a la vinya. Vinyarets neix de varietats ben arrelades al territori, algunes d’elles minoritàries, per posar-les en valor com a part del nostre patrimoni vitivinícola i de la nostra història". Des del seu punt de vista, Vinyarets "és un vi per prendre amb amics i família, un vi per gaudir i per celebrar el Penedès".

Vinyarets prové de vinyes seleccionades del Penedès, de diverses edats, altituds i microclimes, que creixen en diferents tipus de sòls, i prioritza el cultiu ecològic i la qualitat del raïm. Està integrat per vinyes d’una desena de viticultors i vinyes pròpies que, per la seva situació i equilibri, resulten òptimes per al desenvolupament de cada varietat. Situades a les subzones d'Alts d’Ancosa –la zona més alta i freda de la DO–, Costers de l’Anoia, Turons de Vilafranca, Costers del Montmell i Vall Bitlles-Anoia, sumen unes 45 hectàrees en total, de les quals se seleccionen els millors lots.

Tal com recorden al celler, l’anyada 2018 va ser "fresca, amb pluges sobretot a la primavera i al mes d’octubre, just al final de la verema". Les temperatures de la primavera no van ser altes però a l'estiu es van disparar. Per aquest motiu la maduració va ser "lenta i gradual". La criança parcial del vi en botes durant deu mesos en suavitza el nervi i la frescor, però en preserva les aromes de fruita. A principis de l’any que ve la col·lecció incorporarà un nou exponent, un vi blanc elaborat íntegrament amb xarel·lo, la varietat més estesa del Penedès, de l’anyada 2019.