Lego viatja al passat amb la recreació de l'icònic Fiat 500

Els fans dels cotxes antics estan d'enhorabona. La marca Lego acaba d'anunciar el llançament del set que recrea l'icònic Fiat 500, un automòbil mític i molt apreciat pels nostàlgics.

La marca l'ha inclòs en les col·leccions que té dedicades a edificis coneguts, monuments o cotxes icònics, pensats per als amants de l'arquitectura i del disseny. En aquest cas el set està ple de detalls, tots trets de l'autèntic model original, que és tota una icona d'estil italià que va ser un bestseller a finals dels anys 60. El set inclou no només les peces per reconstruir l'exterior del vehicle, sinó també l'interior i un sostre solar amb funcionament real.

El joc està format per 960 peces i un cop muntat mesura 11 centímetres d'alt per 24 de llarg i 11 d'ample.