Llibres que reflecteixen la (immensa) diversitat familiar

Les famílies han canviat. L'esquema tradicional de pare, mare i criatures segueix existint però conviu amb altres models de família que cada cop estan més normalitzats. Per tal de reflectir aquesta diversitat familiar hi ha més llibres il·lustrats que aborden aquesta nova realitat i que ens poden ajudar a parlar amb els més petits de la casa. Us hem seleccionat 5 contes que parlen de totes les famílies.

'Familiari'. Mar Cerdà (Comanegra)

És un llibre-joc que proposa als nens i nenes formar la seva família o inventar-ne una amb la combinació de 15 làmines que permeten formar més de 80.000 famílies diferents, amb totes les particularitats que puguem imaginar. Així, hi pot haver famílies nombroses, monoparentals, que viuen juntes o separades, i al final del llibre els nens hi trobaran una làmina en blanc per dibuixar la seva pròpia família.

'Familias'. Oh Mami Blue (Somos Libros)

L'autora d'aquest llibre defensa que hi ha tantes famílies com maneres d'estimar i per això ha recollit en 14 il·lustracions diversos tipus de famílies en un dels seus moments més íntims: dormint. El llit es converteix en escenari principal i els nens i nenes i els seus pares o mares apareixen reflectits i simbolitzant tota la diversitat familiar.

'Amb la Tango són tres'. Justin Richardson. Peter Parnell. Il·lustracions de Henry Cole (Kalandraka Editora)

Aquest conte està basat en la història real de dos pingüins del zoo de Nova York que "adopten" l'ou d'una altra parella de pingüins, el coven per torns, i així es converteixen en pares de la Tango. El llibre vol posar un granet de sorra per normalitzar les famílies on, com en aquest cas, hi ha dos pares i donar als nens valors com el respecte i la tolerància a partir d'una història en què els animals són protagonistes.

'Famílium XX1'. Gloria Canyet i Bel Bellvehí. Il·lustracions de Maria Girón (D'aquari Edicions)

Aquest conte és també un joc i forma part d'un projecte més gran, el projecte socioeducatiu online Famílium, que proposa tractar amb els nens i nenes temes com els diferents tipus de famílies, l’equitat de gènere, la immigració, les diferents opcions sexuals i mètodes de reproducció, les discapacitats, l’adopció i l’acolliment, la mort d’un ser estimat, etc. Els protagonistes d'aquest conte són nens i nenes de 12 famílies diferents i el joc consisteix en llegir la història de cadascun i buscar quin dibuix de família li pertoca.

'Quan marxaran, aquests?' Ute Krauser (Editorial Joventut)

Un llibre per parlar de les famílies enllaçades –aquelles en què els pares tenen fills de relacions anteriors– amb humor i un punt d'aventura. Els protagonistes: set nens a qui al principi no els agrada gens que el seu pare s'hagi ajuntat amb una dona que té sis fills. La història, protagonitzada per petits lladres, prínceps i princeses, acaba mostrant la riquesa d'aquestes grans famílies amb tendresa i humor.