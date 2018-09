5 llibres per llegir amb les criatures aquesta 'rentrée'

La tornada a la feina, a la rutina i a l'escola té coses bones, no ens enganyem. Tornen els horaris normals, l'ordre habitual (més o menys) i els hàbits rutinaris que ens ajuden a ordenar el dia i poder sobreviure setmana rere setmana.

Un dels meus hàbits preferits és el de llegir el conte abans d'anar a dormir. Els meus dos fills gaudeixen d'aquest moment i ens serveix per calmar la bestiola que porten a dins i abaixar el ritme just abans d'anar a dormir. Per això, per encarar aquesta 'rentrée' amb bons llibres per a nens i nenes, us en recomano cinc per a petits. Sé que n'hi ha molts més però us explico quins són els que a casa hem gaudit més els últims anys.

'Anem a caçar un ós'

Michael Rosen / Hellen Oxenbury. Edicions Ekaré

Aquest llibre va ser una recomanació de la mestra de l'escola bressol del meu fill gran. En aquell moment quan me'n va dir el títol vaig pensar que allò no feia per a nosaltres. "Anar a caçar"? Ni de broma. Però li vaig fer cas i vaig descobrir un llibre deliciós amb les il·lustracions elegants i fresques de la gran Hellen Oxenbury i un text del poeta Michael Rosen que versiona una cançó popular anglesa i que a casa hem convertit en un joc d'onomatopeies que ens fa riure a tots.

'Perdut i trobat'

Oliver Jeffers. Andana

Un dels meus contes preferits (a vegades jo també hi dic la meva amb els llibres dels meus fills!). Una història deliciosa sobre l'amistat entre un nen i un pingüí il·lustrat fantàsticament per Jeffers que ens parla de la soledat i del llaços que ens uneixen.

'La ruta del Ratolí Carter'

Marianne Dubuc. Editorial Joventut

Un 'hit' a casa. Tots els llibres del Ratolí Carter han fet furor entre els meus fills, que són uns fans d'aquest personatge que recorre indrets increïbles i fascinants mentre fa la seva ruta de repartiments de paquets. Les il·lustracions, plenes de petits personatges secundaris i detalls amagats als ulls d'un adult, permeten als nens crear històries paral·leles fascinants. A casa, el Ratolí Carter s'ha convertit en un company infal·lible.

'De què fa gust la lluna?'

Michael Grejniec. Kalandraka

Una petita joia de la literatura infantil. Un grup d'animals volen saber de què fa gust la lluna i per això treballaran plegats per aconseguir arribar a tocar-la i tastar el gust d'aquesta lluna misteriosa. Els dibuixos són una preciositat i sembla que tinguin relleu i vulguin sortir de les pàgines del llibre.

'El monstre de colors'

Anna Llenas. Flamboyant

Un clàssic a totes les cases amb fills. Per si hi ha algú que encara no el té us el recomano molt perquè és un llibre que serveix per aprendre a identificar emocions, per parlar del que ens passa, de com ens sentim i que enmig d'una rebequeria es converteix en una eina que t'ajuda a ensenyar-li al nen el que li està passat. Un imprescindible.