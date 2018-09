Cinc llocs per anar a fer un cafè amb nens (i no morir en l'intent)

Pares amb fills petits, ja sabeu de què us parlo. Aquelles ganes d'entrar en un local acollidor, per prendre un cafè i potser un tros de pastís, un dissabte a la tarda. Aquelles ganes que es converteixen en un "Vinga, va, entrem" i que al cap de cinc minuts et passen quan ets a dins i el local no té trones, les taules estan tan enganxades que el peu del teu fill gran topa amb la cama de la senyora de la taula del costat i tothom et mira malament quan deixes el teu fill petit a terra perquè està fart d'estar lligat al cotxet i ara no vol ni sentir a parlar de seure sobre teu.

Si sou dels que heu viscut aquesta situació, us oferim cinc locals de Barcelona on us sentireu tan a gust com els vostres fills perquè estan pensats per als més petits però també per als grans. Cinc reductes on poder fer un cafè mentre ells juguen a terra. Als propietaris d'aquests locals, només us podem dir: gràcies!

Petit à Petit Cafè. Sant Gervasi

Aquest bar a tocar de la plaça Molina és un lloc acollidor, tot decorat amb fusta i amb un petit espai –però suficient– amb joquines perquè els més petits s’entretinguin. És un d’aquells llocs que celebres que existeixin perquè agrada a petits i grans, i no hi ha cridòries ni música estressant, i la prova definitiva que és un lloc per a tots els públics: hi ha persones sense sense fills que hi van a fer un cafè!

La Nena. Gràcia

Un clàssic de les famílies amb fills. La xocolata desfeta és un dels 'hits' de la casa, però l’èxit sempre té un preu i en aquest cas es tradueix en el fet que el local està ple a vessar les tardes dels caps de setmana i l’espera es llarga –o molt llarga– tot i l’amabilitat i sinceritat dels cambrers. Per a mi, és un lloc ideal per anar-hi amb els petits entre setmana, quan tenen totes les joguines i llibres a la seva disposició i no has de lliurar una duríssima batalla per aconseguir seure en una taula.

Bar Ideal. Poblenou

El Poblenou és un dels barris més 'child-friendly' de Barcelona i el bar Ideal és un d’aquells llocs on els pares amb fills saben que hi estaran tots bé. Hi ha llibres i contes per als més petits, una petita terrassa al fons i una carta més que decent de dolços i pastissos.

Pa de Sucre. Sant Gervasi / Gràcia

A tocar de la plaça Lesseps hi ha aquest cafè que, tot i no tenir un espai específic per a nens, compta amb una gran quantitat de joguines, puzles i contes per als més petits i una gran taula que s’acaba convertint en l’espai de jocs compartit amb els nens i nenes que hi allà. A més, hi ha una petita i recomanable selecció de pastissos.

Mama’s Corner. Eixample

El passatge Lluís Pellicer és una d’aquelles meravelles amagades de l’Eixample. A tocar de la Diagonal, aquest carreró és una pausa en l’estressant banda sonora del barri, i precisament aquí hi ha el Mama’s Corner, una botiga de més de 100 m2 dedicada als més petits i als pares i mares que té un racó per prendre cafè i menjar alguna cosa, així com una zona de jocs per als més petits.