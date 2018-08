Si odieu els xiquiparcs, aneu al Cau

Sé que és difícil acceptar, però la tardor és a tocar. Tornaran les tardes fredes, el fred i la pluja i el "Què fem avui amb els nens?" Doncs no patiu. Per quan les tardes lluminoses d’estiu ja siguin només un record, tinc una proposta que us agradarà –a vosaltres i a ells– i és al cor de l’Eixample de Barcelona. Us estiu parlant del Cau, un racó especial, amb aire escandinau, una cafeteria i jocs i tallers per als més petits.



"Vaig tenir tres fills i em vaig tornar boig per ells". Ho diu el Loren, propietari del Cau, quan explica els inicis d’aquest projecte. "M’agrada molt jugar amb ells i sempre buscava llocs per fer-ho, més enllà dels xiquiparcs i les ludoteques, però no trobava res. Així que al final vaig decidir crear jo mateix l’espai que imaginava".

L’espai és al carrer Villarroel, al cor d’aquest barri tan complicat per a les famílies amb nens. Els amants dels xiquiparcs absteniu-vos d’entrar-hi perquè aquest local n’és l'antítesi. Aquí totes les joguines són de fusta, hi ha música suau i l’estrella del local és una espècie de tobogan gegant de fusta que recorre tot el local per on els nens i nenes (i molts pares i mares) s’enfilen, llisquen i s’amaguen durant hores. La gràcia de l’espai és que és agradable per a grans i petits, a diferència d’altres locals pensats per a nens que acaben convertint-se en un suplici per als seus pares.

"Aquí els grans també hi estan a gust –diu el Loren–, i molts acaben més motivats que els petits amb les joguines", reconeix rient. La filosofia del Cau és clara: "Aquest és un espai de joc lliure per a nens i nenes de totes les edats", però a banda també ofereixen propostes per incitar al joc espontani dels nens. "Fem tallers sensorials en què jugar i compartir és l’essència del projecte", explica el propietari, i, a més, cada dos diumenges també fan teatre per als més petits, una opció que els pares i mares agraeixen molt perquè encara costa trobar oferta per als nens i nenes de la franja 0-3 anys. El Loren reconeix que viure a l’Eixample amb tres criatures és difícil. "Es troba a faltar espais verds, llocs per córrer, per poder gaudir amb nens més grans... i per això hem creat el Cau" amb la voluntat que grans i petits s’ho puguin passar bé.

El Cau és al carrer Villarroel, 237, de Barcelona.