Un grup de pares fent gimnástica rítmica revoluciona les xarxes

Va passar fa uns dies a Tenerife. Els pares de les nenes que fan gimnàstica rítmica al Club Tazmania de Los Realejos van voler fer un homenatge a l'esforç i la dedicació de les seves filles fent-los una sorpresa. Sense cap vergonya i havent-se entrenat prèviament, set pares van saltar a la pista per fer diversos exercicis amb cèrcol i a terra per demostrar el seu suport a les joves esportistes.

Els pares fent excercicis de gimnàstica rítmica per les seves filles

El vídeo, publicat per l'Ajuntament de Los Realejos a la seva pàgina de Facebook, es va fer viral en poques hores i ja té més de 200.000 reproduccions, moltes en països de gran tradició d'aquest esport, com la Xina o Rússia, tal com informa Antena 3.

L'espectacle dels pares ha estat rebut a les xarxes amb entusiasme i mostres de suport per sortir a practicar un esport considerat tradicionalment femení. Les abraçades finals que reben de les nenes són la cirereta del pastís.