La moda infantil fa temps que viu una revolució allunyant-se dels roses i dels blaus i apostant per estètiques i discursos propis que vesteixen els nens i nenes amb comoditat però també amb personalitat. A Catalunya hi ha marques de tota la vida i n'hi ha de noves que neixen cada any, però en aquest eixam de firmes per als més petits n'hi ha tres que destaquen per la seva originalitat i pel gran èxit de vendes que tenen sobretot fora de les nostres fronteres. A més, les tres marques tenen en comú que agradaven tant a les clientes que, cansats de sentir "Em vull posar la roba del meu fill", s'han llançat a fer roba per a dona. Us les presentem.

Bobo Choses

Estètica retro, estampats combinats, comoditat i moltes peces unisex. Així és Bobo Choses, una marca al darrere de la qual hi ha Adriana Esperalba, una jove dissenyadora gràfica que quan va tenir el seu primer fill es va adonar que no trobava roba per al nen que li agradés. En aquell moment, juntament amb Laia Aguilar, que el 2014 va deixar l'empresa, van començar aquesta aventura. "Vam crear una minicol·lecció de samarretes sense tenir ni idea de com la vendríem", diuen. Però van provar sort i la van encertar. Ara tenen 416 punts de venda repartits en 43 països i els seus principals clients són de França, Suècia, Corea, el Japó, els Estats Units i el Regne Unit. I a més, entre els seus clients hi ha 'celebrities' com Miranda Kerr, Jamie Oliver i Sara Carbonero.

Bobo Choses produeix un 88% de la roba a Barcelona i l'altre 12% el fan a Portugal, tot i que expliquen que sempre hi ha una petita part de la producció que es fa a la Xina o a l'Índia per necessitats de cada col·lecció.

Després de moltes peticions de clientes van decidir fer el salt. "Ara la col·lecció de dona està agafant cada cop més pes, però volem anar a poc a poc", expliquen. Per a aquesta tardor han presentat una col·lecció amb el mateix nom que la de nens –The Happysads– amb peces còmodes i amb estampats divertits.

Tiny Cottons

Estampats d'animals, de fruites i geomètrics, peces còmodes de cotó que sempre amaguen alguna història. Tiny Cottons va néixer el 2013 de la mà de Bárbara Bruno, una jove argentina establerta a Barcelona que feia molt temps que treballava a Adidas dissenyant, precisament, roba per als més petits. "Vaig deixar Adidas perquè tenia clar que volia crear la meva pròpia marca per a nens", explica. I així va ser: la primera col·lecció va ser només per a nadons però l'èxit va fer que anés ampliant les talles i ara, cinc anys després, ja fabriquen per a nens i nenes de 0 a 12 anys.

Venen en 42 països del món i el seu èxit es concentra, sobretot, en els Estats Units, el Japó i Corea del Sud, on les seves peces encanten. Igual que va passar amb Bobo Choses, les clientes li van començar a demanar que fes peces per a elles i ara Tiny Cottons té una petita col·lecció de dona amb 25 articles.

The Animals Observatory

Aquesta companyia neix de la unió de Laia Aguilar, exsòcia de Bobo Choses, i l'empresari Jan Andreu. Ella explica que concep la moda infantil com una eina artística a través de la qual expressa el seu món particular i això dona fruit a unes peces que sempre tenen il·lustracions i dibuixos peculiars, una de les marques de la casa, juntament amb una cuidada selecció dels colors i els teixits.

La majoria de les peces de la marca són unisex, una opció que cada cop té més adeptes en la moda infantil i que s'allunya d'aquella tendència rància que identificava sexes amb colors. La model Vanesa Lorenzo és una de les grans fans de la marca i vesteix tot sovint les seves dues filles amb peces de The Animals Observatory.

Actualment, la marca té presència en 30 països, entre els quals destaquen la Xina, Corea del Sud, el Japó, els EUA, Singapur, Taiwan, el Regne Unit o França, i compta amb 120 punts de venda en tots aquests països.