Tot el que sempre has volgut saber ( i els fills t'han preguntat) sobre la lluna

Si teniu fills d'aquells que es miren el món amb ulls fascinats i encuriosits, que no paren de fer-vos preguntes, que us fan recordar –molts cops en va– aquells llibres de ciències naturals de primària que vau oblidar perquè sempre heu sigut de lletres... tinc un llibre per a vosaltres. Un llibre que és per a petits curiosos i que serà un descobriment per als grans. Es tracta de 'La Luna' (Geoplaneta), un llibre il·lustrat que es posa a la venda aquesta setmana i que explica, a través d'històries, dades i estudis, per què la Lluna ha despertat sempre una gran fascinació entre els humans.

El llibre, escrit per Hannah Pang, i amb il·lustracions de Thomas Hegbrook, proposa un viatge per descobrir què és exactament la Lluna i quina és la seva influència en les nostres vides i com la ciència, els mites i la ficció han intentat arribar fins a ella.

A través de les il·lustracions i els textos els autors ens expliquen fets com les marees, les llunes excepcionalment grans, els calendaris lunars, els seus efectes sobre la son, la seva influència en l'art, el seu moviment i l'extraordinària missió que va portar un grup d'astronautes fins al satèl·lit de la Terra.

Un llibre que us servirà per poder respondre a totes les preguntes dels vostres fills sobre el tema i recordar tot allò que havíeu après (o no) als llibres de primària.