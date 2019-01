Els vestits que Saint Laurent va fer per Catherine Deneuve, a subhasta

Coincidint amb la Setmana de l'Alta Costura, Christie's de París subhastarà prop de 120 vestits i complements que Yves Saint Laurent va dissenyar per a l'actriu Catherine Deneuve. La venda se celebrarà el dia 24 de gener i per als responsables de la casa és "un testimoni commovedor de la llarga amistat" entre Deneuve i Saint Laurent. A més, 180 lots més de l'armari de l'actriu sortiran a la venda online entre els dies 23 i 30 de gener.

Entre les peces que surten a la venda el dia 24 hi ha nombrosos vestits d'alta costura de Saint Laurent Rive Gauche dissenyats des dels anys 60 fins a l'última desfilada del dissenyador, el 2002. Catherine Deneuve els va portar en esdeveniments com el Festival de Canes, la Mostra de Venècia i els seus viatges a Hollywood. La roba més senzilla es vendrà online.

La peça més icònica de la subhasta és un vestit curt cobert de granadura de la col·lecció primavera-estiu de 1969 que Deneuve portava quan va conèixer Alfred Hitchcock acompanyada per Philippe Noiret i François Truffaut. El preu de sortida està entre 3.000 i 5.000 euros. També destaca el vestit daurat sense mànigues que l'actriu va portar a la cerimònia dels Oscars l'any 2000 (2.000-3.000 euros).

El catàleg de la subhasta també inclou un dels coneguts esmòquings femenins de Saint Laurent (1.000-1.500 euros).

La relació entre Deneuve i Saint Laurent va començar a mitjans dels anys 60: "L'any 1965 em van convidar a conèixer la reina Elisabet II i el meu marit, David Bailey, que era fotògraf de moda, em va suggerir que li demanés un vestit de nit a Saint Laurent", explica l'actriu. "Quan vaig anar a la Rue Spontini, portava una fotografia d'un vestit de la seva col·lecció russa de l'any anterior, i ell va estar d'acord en fer-lo per a mi", afegeix l'actriu. Es tractava d'un vestit blanc de 'crêpe de Chine' amb brodats vermells.

La col·laboració professional i personal entre Deneuve i Saint Laurent té altres fites, com el vestuari de la pel·lícula de Luis Buñuel 'Belle de jour'. "Marxo de la casa de Normandia on guardava aquest armari no sense tristesa. Les peces són creacions d'un home amb tant talent que només dissenyava roba per embellir les dones", conclou Deneuve.