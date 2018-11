El Palo Alto Festival celebra quatre anys reivindicant el teixit creatiu de la ciutat

Mentre Inditex, H&M i Mango obren més i més establiments, les botigues locals –les de tota la vida o les noves de mida petita– es veuen obligades a tancar. És una lluita entre Davids i Goliats en què iniciatives com el Palo Alto Fest s’agraeixen. El festival, que aquest cap de setmana celebra el quart aniversari, ofereix un espai a professionals emergents i artistes que formen el teixit creatiu de la ciutat. El Palo Alto Market, que s'organitza mensualment, ha celebrat 47 edicions i continua obrint paradetes de menjar, roba, accessoris i productes populars al més pur estil 'street market’. En tan sols quatre anys ha esdevingut un referent per a creadors, i això es nota: s'hi han exposat més de 2.500 iniciatives i hi han participat 1.000 artistes. L’existència d’aquesta plataforma agafa per bandera valors com la sostenibilitat, la responsabilitat i la qualitat del producte. Aprofitant que dissabte celebra l'aniversari, us expliquem la història de tres marques que van fer els primers passos en aquest festival i que ara han crescut i funcionen a dins i fora de les nostres fronteres.

ORNAMANTE

El Fran i el Javi són dos interioristes que per molts motius diferents van decidir reinventar-se. Entre les causes hi ha la crisi, però, com diuen, “també la necessitat de trobar dissenys responsables amb un missatge potent al darrere”. Des de feia molt temps treballaven en uns esbossos peculiars amb la ceràmica com a material central. Fer figures d’animals humanitzats va convertir-se el seu leitmotiv i avui aquestes figures són el seu producte més ‘top’.

La idea no sorgeix del no res, sinó d’uns papers de l'any 1916 trobats en un antiquari. “Era un projecte científic anomenat Ornamente i mai executat, que pretenia fusionar l’ADN humà amb l’animal”, afirmen. La curiositat, i sobretot l’admiració, van incentivar-los a portar-ho a terme. Això sí, a la seva manera. Cada disseny d’animal humanitzat té el seu propi nom i història. No han perdut l’essència d’aquells folis antics ni en el nom, ja que Ornamante és avui el nom de la marca.

Els artistes van exposar els seus dissenys al Palo Alto Fest als inicis del 2015 i a partir d’aquí ho van seguir fent cada mes següent. “El Festival va significar grans guanys basats en la repercussió, la gent i el moviment que t’envolta”, expliquen. Els fundadors d’Ornamante coincideixen que “el festival ha sigut una llavor per al comerç”. Ara fa dos anys que no hi participen perquè ja han obert dues botigues, han expandit el seu comerç online i la marca ha tingut una càlida rebuda a l'Estat i especialment a Austràlia, els Estats Units i el nord d’Europa.

PARDO BY MIREIA PARDO

Un petit taller de joieria i un 'hobbie', après via YouTube, va esdevenir la professió d’aquesta dissenyadora valenciana. La seva marca, Pardo by Mireia Pardo, ofereix una joieria diversa: des d’anells minimalistes fins a collars a l'estil més ‘indie’, sovint de plata, 'zamac' o or. Estudiava disseny quan va conèixer el Palo Alto Fest i hi va començar a participar. Des del primer any hi va seguir exposant sense interrupció: “El festival va donar-me la seguretat que la marca tindria sortida i reconeixement per la quantitat de gent que el visita”, diu.

Ara assegura sentir-se part de la família Palo Alto. “El tracte que reps, l’acollida, l’organització i sobretot la projecció que et donen són essencials”, diu. Ara ha obert una botiga al centre de Barcelona, a més de la botiga online que li permet traspassar fronteres. Té molt clar que qui no pugui visitar-la a la botiga podrà seguir fent-ho cada primer cap de setmana de cada mes al festival.

BRAVA FABRICS

Els fundadors de Brava Fabrics, Ivan Monells i Ramón Barbero, veuen la seva marca part "d’un estil de vida" i no pas d’una moda. El seu principal producte són camises estampades, tot i que també s’estenen a bruses, jerseis i vestits per a dona i home. Un dels seus creadors, Ramón Barbero, afirma que “la intenció era crear una marca responsable amb un creixement potencial dins del mercat online”.

Van començar a participar al Palo Alto Fest moltes edicions enrere: “Va ser la nostra palanca de creixement, perquè ens va donar capacitat per finançar el comerç online i crear la nostra comunitat”. D’un any per l’altre la marca va créixer un 80% i encara avui està en fase d’expansió. L’originalitat i el gust en són els motius, però alhora l’oportunitat que el festival els va donar va ser clau. “Tenir un lloc per vendre sense haver de pagar és el millor que et pot passar”, diuen, agraint la visibilitat i facilitat que Palo Alto els ofereix.

Actualment, Brava Fabrics té dues botigues a Barcelona, però també està present en punts multimarques d’arreu d’Espanya i Europa. La seva feina ha estat premiada com a e-commerce d’èxit a Facebook i avui és un referent europeu en la distribució de roba online.

No hi ha cap dubte que per a aquestes marques, el Palo Alto ha marcat un abans i un després. En paraules de Lidia Ansio, cofundadora de Pacific&Co –una marca centrada en mitjons estampats que també ha estat present en aquest mercat–, la cita permet donar-se a conèixer: “Ajuda a arribar a un 'target' al qual normalment no arribem", diu. Aquest cap de setmana, qui vulgui podrà seguir disfrutant d’aquestes i moltes més marques a la cita al Poblenou de Barcelona.