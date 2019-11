Treatwell enceta una campanya de donació de cabell fins al 31 de desembre

La plataforma líder de reserves de tractaments de bellesa online Treatwell ha encetat una campanya solidària per recollir cabell i destinar-lo a la fabricació de perruques i pròtesis capil·lars per a persones que són víctimes del càncer i que a causa de la quimioteràpia han perdut el cabell. La iniciativa parteix del fet que només un 8% de la població espanyola ha donat cabell en algun moment de la seva vida, cosa que de la mà de l'ONG Mechones Solidarios ara volen canviar.

Per animar totes aquelles persones que encara no han donat cabell i facilitar-los el procés, des del 4 de novembre fins al 31 de desembre Treatwell ha creat una xarxa de 200 perruqueries solidàries entre Madrid i Barcelona a les quals es pot demanar hora per rebre un canvi de look gratuïtament alhora que es dona el cabell per a aquesta bona causa.

La mecànica és senzilla: a través de l'app o de la web de Treatwell cal reservar la cita de Tall, rentat i donació i escollir la perruqueria. Un cop allà, les perruqueries s'encarregaran de donar-lo a l'ONG. Els únics condicionants que afecten la donació són la longitud mínima per a adults, que és de 30 cm, i per a nens, que és de 20 cm. També cal saber que el cabell pot estar tractat químicament i que s'accepten tot tipus de tractaments.