Les ceràmiques pop i crítiques de Giorgio di Palma

La ceràmica pot ser molt més que decorativa: a la seu de l'Institut Italià de Cultura acaben d'instal·lar-hi una peça del ceramista Giorgio di Palma que és una protesta contra el consumisme desenfrenat contemporani. La peça consisteix en un reguitzell de cucurutxos de gelat de ceràmica penjats al jardí de l'entitat. Amb el gest de convertir-los en ceràmica, Di Palma converteix en eterns uns objectes que aviat són considerat inútils.

Giorgio di Palma (Grottaglie, 1981) va ser guardonat el 2017 com un dels millors ceramistes emergents del món per l'Associació Internacional d'Editors de Magazines de Ceràmica (ICMEA). La intervenció que ha realitzat a l'Institut Italià de Cultura és la quarta d'una sèrie limitada d'una desena de peces. La primera és al poble de Vizzini (Itàlia), i n'ha fet dues més per a Massimo Bottura, el xef de l'Osteria Francescana de Mòdena, elegit per segona vegada millor restaurant del món.

"Faig ceràmiques innecessàries. En una era d'excessos i deixalles. El meu objectiu és crear

objectes que hagin caigut en desús des del seu naixement, inutilitzables però impossibles de

deixar enrere. Sobreviuran gràcies a la terracota, i per tant seran eterns", explica l'artista.

La instal·lació de Giorgio di Palma forma part del programa d'activitats culturals 'Mutacions. Noves formes d’artesania i disseny a Puglia', organitzat per l'Institut Italià de Cultura i impulsat pel consolat general d'Itàlia a Barcelona en col·laboració amb Pugliapromozione. 'Mutacions' forma part, a més, del programa d'activitats d'Italia Repubblica Creativa.



Les celebracions d'Itàlia Repubblica Creativa finalitzen aquest dilluns a la nit a la terminal Grimaldi amb un concert d''acid jazz' i bossanova amb Nicola Conte i Carolina Bubbico, una sessió del discjòquei Davide Squillace i 'foodtrucks'.

La terminal Grimaldi és a 10 minuts de l'estació de la L3 de Drassanes i hi ha un servi gratuït d'autobusos cada 15 minuts des de la parada de l'autobús 88 Moll de Sant Bertran.