👯‍ L'entrenament de fa més de trenta anys que la filla de Cindy Crawford ha heretat de la seva mare 👯‍

Mentre 'instagramers' especialitzats en esport es trenquen el cap per inventar entrenaments que resultin més atractius per als seus seguidors, resulta que la més jove de les grans 'influencers' de l'actualitat fa servir un mètode per estar en forma que té el doble d'edat que ella. Es tracta de Kaia Gerber, la filla de Cindy Crawford, que, tal com ha explicat la seva mare al portal 'The Cut', segueix la mateixa rutina esportiva que seguia ella fa trenta anys, quan era una de les models més cotitzades del món i formava part del selecte grup de 'top models' que no s'aixecaven del llit per menys de 10.000 dòlars.

Segons Cindy Crawford, tant ella com la seva filla, Kaia Gerber, segueixen el mètode ancestral de la casa cada dia per mantenir el seu envejat físic, que les dues comparteixen gràcies a la generositat de la seva genètica. L'entrenament consisteix en fer vint minuts de cardio i trenta de peses almenys tres cops per setmana. Una proporció útil per cremar calories primer i per tonificar la musculatura després, tal com defensa Crawford, que actualment té 52 anys.

Els vint minuts de cardio

"De vegades el cardio el faig saltant sobre un llit elàstic, a la cinta de córrer o a l'el·líptica, o corrent a l'aire lliure. Tenim unes escales que baixen fins a la platja des de casa nostra. Em poso un audiollibre o música mentre pujo i baixo durant 20 minuts. Acabo d'acabar un llibre d'Amy Schumer que és fantàstic", revela Crawford.

Els trenta de tonificació

"Quan acabo, faig des de 30 minuts fins a una hora de 'lunges' dels de tota la vida, 'squats', aixecaments de peses, bíceps... tot coses que vaig aprendre fa 30 anys. Un cop per setmana, a més, intento fer una caminada amb un amic, així que combino l'exercici i el temps amb amics, és el millor 'multitasking'", afegeix la model, que té el senderisme entre les seves aficions. Al vídeo podeu apreciar com es fan els 'lunges' ben fets:

Herència per a la seva filla

Des que va començar a tenir un perfil públic, la filla que Crawford té amb Rande Gerber, Kaia Gerber, no ha deixat de generar la mateixa reacció: "Com s'assembla a la seva mare!" Potser per això li ha costat tan poc triomfar com a model amb només 17 anys, una edat molt jove per haver desfilat a les millors 'fashion weeks' del món i haver signat una col·lecció per a la firma de Karl Lagerfeld. El que molta gent no sap és que la jove Kaia també ha heretat de la seva mare més que el físic i la rutina d'entrenament. "Ha crescut veient com em cuido, així que no he d'anar-li a explicar res. M'ha vist anar a dormir aviat si el dia següent tenia feina a primera hora i també m'ha vist llevar-me ben aviat per posar-me a entrenar", assenyala Crawford.